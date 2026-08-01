Chaque valeur collectée est plafonnée à 6 Ko. Ce seuil est idéal pour un simple réglage, mais pas pour un fichier entier. L’agent ne récupère pas non plus plus de 100 clés par appareil. Au-delà de ces seuils, il ignore l’excédent et affiche un résultat correspondant pour l’appareil concerné. Intune repère par ailleurs les valeurs susceptibles de contenir des mots de passe, des identifiants, des jetons d’authentification, des certificats, des clés privées ou des chaînes de connexion à une base de données, puis les écarte de la collecte. La collecte ne sort jamais des chemins HKEY_LOCAL_MACHINE. Le registre propre à chaque utilisateur, avec ses réglages personnels de session, est hors de ce périmètre.

Quand une clé existe sans contenir de donnée, l'agent renvoie une valeur vide et signale une collecte réussie. Quand le chemin ou le nom de valeur n’existe pas sur un appareil, ce dernier affiche « Non trouvé », sans bloquer la collecte sur le reste du parc. Microsoft Intune Plan 1, l’abonnement de base pour gérer un parc de postes Windows, inclut cette collecte de données de registre.

Selon Microsoft, Intune est le centre de pilotage capable de remettre en état les postes en panne à distance, avec restauration ponctuelle ou reconstruction depuis le cloud. Microsoft ajoute maintenant cette lecture fine du registre à ces outils de diagnostic. Les équipes informatiques disposent d’une même interface pour observer l’état d’un poste et déclencher sa réparation. Selon Madison Cooks, cheffe de produit chez Microsoft Intune, cette fonction donne aux équipes informatiques une vision plus complète de la configuration des appareils, sans script à écrire ni à maintenir.

Microsoft prévoit d’élargir l’accès aux données de registre à d’autres outils de rapport et d’analyse dans les mois à venir.