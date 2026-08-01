Le CRS porte sur les comptes financiers depuis une décennie. Le CARF, construit par l’OCDE, touche directement aux opérations en crypto-actifs. Les échanges de cryptomonnaies contre d’autres crypto-actifs, les conversions en monnaie fiduciaire et certains paiements réalisés via des prestataires déclarants entrent tous dans ce champ.

Dans la terminologie de l’OCDE, ces prestataires portent le nom de RCASP, pour Reporting Crypto-Asset Service Provider. Ils devront collecter et vérifier l’identité de leurs clients, leur résidence fiscale et leur numéro d’identification fiscale, ainsi que les bénéficiaires effectifs lorsque cela est nécessaire. Grâce à ces informations, les administrations fiscales pourront relier chaque transaction déclarée à son titulaire réel. Pour un investisseur qui utilise une plateforme soumise au règlement MiCA, l’administration fiscale française recevra d’abord ces données, avant de les transmettre aux autres juridictions participantes, dès lors que les conditions prévues par l’accord seront réunies.

Selon l'OCDE, 47 juridictions doivent lancer les premiers échanges dès 2027, puis 28 pays supplémentaires les rejoindront en 2028. En mars, 76 membres du Forum mondial de l'OCDE se sont engagés à appliquer cette norme. Avant même le CARF, l'administration fiscale contraint déjà, depuis le 1er janvier et dans le cadre de DAC8, les détenteurs de crypto-actifs en France à déclarer leurs comptes, sous peine d’une amende pouvant atteindre 1 500 euros par compte non déclaré. Les États-Unis sont, une fois n’est pas coutume, la lanterne rouge de toutes les grandes puissances économiques, avec une mise en œuvre prévue en 2029.