À nos confrères de Gaming on Linux, Krzysztof Papliński – co-président de GOG – a confirmé l'intérêt de la plateforme pour le système d'exploitation au pingouin et le démarrage d'une réflexion autour de sa prise en charge.

« Linux reste l'un des sujets les plus fréquemment abordés par notre communauté, et nous apprécions sincèrement la passion et la patience de tous ceux qui nous ont posé des questions à ce sujet.

Suite à la création de poste annoncée en début d'année, nous avons désormais un spécialiste au sein de notre équipe et nous étudions activement la meilleure façon d'assurer le support Linux pour GOG Galaxy. C'est un projet d'envergure, et bien que nous ne soyons pas encore prêts à parler plans, échéanciers ou résultats précis, nous y consacrons beaucoup de temps et d'efforts.

Nous sommes enthousiastes quant aux possibilités offertes et nous serons ravis de vous en dire plus le moment venu ! »

Bien sûr, disposer d'un véritable client GOG Galaxy natif Linux serait une très bonne nouvelle pour la plateforme. Il serait assez simple de rendre le compte utilisateur accessible, de télécharger les jeux, d'échanger avec la communauté, de bénéficier des mises à jour, voire de sauvegarder ses données dans le cloud et de débloquer des succès.

Toutefois, GOG se heurterait à un problème de taille : cela ne rendrait pas automatiquement compatibles tous les jeux Windows présents sur le catalogue GOG. Des jeux qui ont fait le succès de la plateforme, mais qui nécessiteraient que GOG propose l'intégration du logiciel Proton de Valve ou développe sa propre couche de traduction pour assurer cette compatibilité.

Valve a œuvré pendant plusieurs années afin de concevoir Proton qui permet, aujourd'hui, de jouer sans difficulté à de très nombreux jeux sans que ceux-ci ne disposent d'une version Linux. C'est Proton qui se charge de traduire les instructions pour Linux. Sans Proton, le Steam Deck n'aurait pas connu pareil succès. Malgré toute la meilleure volonté du monde, le défi reste donc très grand pour GOG.