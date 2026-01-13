Soyons honnêtes : naviguer sur Steam en 2026 s'apparente souvent à une fouille archéologique dans une décharge. Entre les jeux générés par IA sans âme que Valve a fini par accepter et les scandales de titres cachant des malwares capables de siphonner vos données, la confiance s'effrite. En refusant cette course au volume, GOG transforme sa faiblesse (un catalogue plus petit) en son meilleur atout marketing : la fiabilité.​

Pour un développeur indépendant, sortir son jeu sur Steam équivaut souvent à hurler dans le vide. En fermant la porte aux productions médiocres, GOG offre mécaniquement une meilleure visibilité aux titres qui passent le filtre. C'est un retour aux fondamentaux de la distribution : le distributeur n'est plus un simple hébergeur passif, mais un éditorialiste qui engage sa responsabilité sur ce qu'il vend. Reste à voir si cette exigence de qualité suffira à compenser l'absence des blockbusters verrouillés qui drainent encore l'essentiel du grand public.​