La lecture des vidéos DRM suit la même logique de rattrapage. Tenter de regarder un film loué ou un contenu de streaming via iPhone Mirroring affichait jusqu’ici un écran noir, rendant la fonctionnalité inutilisable pour tout ce qui touche à la vidéo protégée. MacOS 27 supprime cette restriction : le contenu passe désormais correctement à travers la fenêtre miroir. Une nouvelle icône pour l’application complète ce lot de mises à jour, dans la lignée du rafraîchissement visuel qu’Apple applique à l’ensemble de ses apps système cette année. À noter : iPhone Mirroring reste absent de l’Union européenne, Apple invoquant des incertitudes réglementaires liées au Digital Markets Act pour plusieurs fonctionnalités iOS 27.