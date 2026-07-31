iPhone Mirroring débarque dans macOS 27 Golden Gate avec trois améliorations concrètes : redimensionnement libre des fenêtres, accès au Centre de contrôle et lecture des vidéos protégées par DRM. Trois limitations frustrantes qui disparaissent enfin.
Introduite avec iOS 18 et macOS Sequoia en 2024, iPhone Mirroring promettait de transformer le Mac en prolongement naturel de l’iPhone. Sur le papier, l’idée était séduisante ; à l’usage, trois blocages rendaient la fonctionnalité agaçante au quotidien : une fenêtre figée dans trois tailles prédéfinies, un Centre de contrôle totalement inaccessible et un écran noir systématique dès qu’on tentait de lire un contenu protégé. MacOS 27 Golden Gate s’attaque à ces trois points précis.
Une fenêtre enfin libre, avec l’iPhone pliant en ligne de mire
Le changement le plus visible concerne le redimensionnement. Jusqu’ici, iPhone Mirroring ne proposait que trois formats fixes : plus petit, taille réelle, plus grand. Autant dire que la fenêtre s’intégrait rarement bien dans un espace de travail sur Mac. Avec macOS 27, il devient possible de l’étirer librement, en largeur comme en hauteur, comme n’importe quelle autre fenêtre du système.
Il y a un bémol : le redimensionnement libre ne fonctionne pour l’instant qu’avec les apps compatibles iOS 27, soit essentiellement les apps natives d’Apple. Les développeurs tiers devront mettre à jour leurs applications une fois iOS 27 disponible en version finale cet automne pour que leurs apps suivent. Selon 9to5Mac, ce changement prépare visiblement l’arrivée d’un iPhone pliant, dont le format inhabituel nécessiterait justement cette flexibilité d’affichage. Apple n’a rien confirmé officiellement, mais la coïncidence est difficile à ignorer.
Centre de contrôle et DRM : deux angles morts comblés
L’accès au Centre de contrôle relevait jusqu’ici d’une acrobatie inutile : le geste de balayage vers le bas depuis le coin supérieur droit, naturel sur iPhone, ne fonctionnait tout simplement pas dans la fenêtre miroir. MacOS 27 règle ça proprement, avec deux options : le raccourci clavier Commande+4 ou le menu « Affichage » dans la barre de menus du Mac. C’est le genre de correction qui aurait dû exister dès le lancement.
La lecture des vidéos DRM suit la même logique de rattrapage. Tenter de regarder un film loué ou un contenu de streaming via iPhone Mirroring affichait jusqu’ici un écran noir, rendant la fonctionnalité inutilisable pour tout ce qui touche à la vidéo protégée. MacOS 27 supprime cette restriction : le contenu passe désormais correctement à travers la fenêtre miroir. Une nouvelle icône pour l’application complète ce lot de mises à jour, dans la lignée du rafraîchissement visuel qu’Apple applique à l’ensemble de ses apps système cette année. À noter : iPhone Mirroring reste absent de l’Union européenne, Apple invoquant des incertitudes réglementaires liées au Digital Markets Act pour plusieurs fonctionnalités iOS 27.
Ces trois ajouts ne réinventent pas iPhone Mirroring, ils le rendent simplement utilisable sans compromis permanents. La fonctionnalité avait un potentiel réel dès macOS Sequoia, mais ces angles morts la pénalisaient dans des scénarios basiques. La vraie inconnue reste l’adoption côté développeurs tiers : si les mises à jour iOS 27 tardent, le redimensionnement libre restera cantonné aux apps Apple pendant des mois.