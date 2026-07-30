Concernant le grand public, le parc résidentiel a reculé de 230 000 cartes en trois mois, entièrement à cause des prépayées, qui s'effondrent de 280 000 unités. Il y a eu une vague de résiliations de cartes inactives, notamment en 2G et 3G. Les forfaits résidentiels, eux, continuent leur petite progression, avec 50 000 nouvelles cartes, un rythme similaire à celui de l'an dernier. Sur ce segment d'ailleurs, les opérateurs virtuels (ces fameux MVNO qui louent le réseau des grands opérateurs plutôt que d'en posséder un comme NRJ Mobile, Lebara, ou Auchan Telecom, perdent eux aussi un peu de terrain, avec une part de marché tombée à 4,5 %, contre 4,9 % un an plus tôt.