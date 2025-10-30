Grâce à elle, une entreprise peut expédier ses capteurs, compteurs ou dispositifs médicaux n'importe où dans le monde avec une seule eSIM embarquée. Une fois sur place, le profil de connectivité local s'active automatiquement, sans intervention humaine. « Nous aidons les entreprises à réduire les frictions et à garder la maîtrise de la gestion de leurs appareils, grâce à une connectivité performante et de confiance », résume Cameron Coursey, d'AT&T.