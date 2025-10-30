Le Français Thales et le mastodonte américain AT&T ont dévoilé, jeudi, une solution eSIM de nouvelle génération pour l'IoT. Ensemble, ils veulent simplifier la gestion de milliards d'objets connectés à travers le monde, grâce à une technologie entièrement pilotable à distance.
Pouvoir activer et gérer des millions d'objets connectés dispersés aux quatre coins de la planète, sans jamais avoir à les toucher physiquement, est un sacré défi. C'est la promesse qui ressort du partenariat entre l'opérateur télécom américain AT&T et le Français Thales, qui vient de dévoiler une solution eSIM basée sur la toute dernière norme internationale. Une innovation qui tombe à pic : d'ici 2030, 5,8 milliards d'appareils IoT devront être connectés, de votre compteur électrique aux dispositifs médicaux.
L'eSIM Thales Adaptive Connect permet une activation à distance sans intervention humaine
Pour comprendre la révolution qui s'opère, un petit détour s'impose. L'eSIM, c'est cette carte SIM dématérialisée, intégrée directement dans l'appareil. Plus besoin de petit bout de plastique à insérer manuellement dans son téléphone portable, puisque l'eSIM peut directement être gérée depuis le mobile. Avec la technologie déployée par AT&T et Thales, baptisée Thales Adaptive Connect, tout se pilote désormais à distance.
Grâce à elle, une entreprise peut expédier ses capteurs, compteurs ou dispositifs médicaux n'importe où dans le monde avec une seule eSIM embarquée. Une fois sur place, le profil de connectivité local s'active automatiquement, sans intervention humaine. « Nous aidons les entreprises à réduire les frictions et à garder la maîtrise de la gestion de leurs appareils, grâce à une connectivité performante et de confiance », résume Cameron Coursey, d'AT&T.
La solution respecte la norme GSMA SGP.32, dernière spécification en date pour la gestion à distance des eSIM IoT. Mais surtout, elle intègre une approche dite secure by design, pensée dès la conception pour anticiper les futures réglementations internationales en matière de cybersécurité. Dans un monde où les cyberattaques ciblent de plus en plus les objets connectés, ce n'est pas un luxe.
L'automatisation totale transforme la gestion des flottes d'objets connectés
Là où les choses deviennent vraiment intéressantes, c'est dans la gestion au quotidien. Toutes les opérations qui demandaient jusqu'ici des manipulations fastidieuses deviennent automatiques. Si par exemple il est nécessaire d'ajuster les abonnements ou de mettre à jour les paramètres de sécurité d'une flotte de véhicules connectés, tout passe par une interface unique, sans toucher aux appareils.
Autrement dit, avec cette automatisation, les entreprises peuvent désormais modifier leurs abonnements à volonté, sans envoyer de technicien et sans toucher physiquement aux appareils. Changer d'opérateur sur une flotte de véhicules connectés ne prendrait donc que quelques minutes, à distance. « Nous entrons dans une nouvelle ère de déploiement à distance d'eSIM, capable d'alimenter des milliards d'appareils IoT », complète Eva Rudin, vice-présidente exécutive des solutions de connectivité mobile chez Thales.
Le service, qui est déjà disponible commercialement, vise tous les secteurs, qu'il s'agisse de l'automobile, de la santé connectée, des services publics ou des villes intelligentes. Avec la plateforme mondiale AT&T Virtual Profile Management for IoT, les géants français et européen posent les fondations d'un écosystème IoT plus agile et sécurisé. De quoi faciliter grandement la vie des entreprises qui jonglent déjà avec des milliers d'appareils connectés répartis sur plusieurs continents.