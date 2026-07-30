La première optique reprend un capteur CMOS 1 pouce en 20 mm équivalent f/2, technologie LOFIC à l’appui pour justifier les 17 stops annoncés. La seconde est une lentille 60 mm ouvrant à f/1,8, soit un zoom optique 3× avec un bokeh réel, pas simulé. C’est là que l’Osmo Pocket 4P tranche : sur la quasi-totalité des caméras-gimbals compactes, changer de focale signifiait changer d’appareil. Ici, un simple glissement entre les deux optiques suffit, sans interrompre le tournage ni démonter le rig. Pour un documentariste ou un réalisateur en conditions légères, c'est exactement le type de friction qu’on cherche à éliminer. À noter que Insta360 avait déjà ciblé ce segment avec un positionnement similaire, ce qui rend la réponse de DJI d’autant plus attendue.