Le parallèle entre les deux sociétés ne s'arrête d'ailleurs pas à leur dirigeant. TVue GmbH a été immatriculée à Vienne le 28 avril 2026, soit quelques jours à peine après le dépôt de bilan de StreamView, avec Khaled Debs comme gérant et unique associé. La faillite de StreamView laisse pourtant derrière elle, selon le dossier d'insolvabilité, environ 36,6 millions d'euros de dettes et quelque 765 créanciers, la société ayant attribué sa chute à la rupture avec son principal fournisseur et partenaire financier chinois. Une question se pose donc légitimement : qu'est-ce qui garantit que TVue ne reproduira pas le même modèle, avec les mêmes fragilités, à commencer par la dépendance à un fournisseur unique ? Ni Thomson ni TVue n'ont pour l'heure communiqué sur ce point.



Sans jamais évoquer explicitement StreamView dans son communiqué annonçant la bonne nouvelle, Thomson insiste désormais sur la continuité de sa stratégie produit, la mise en place d'équipes locales de service après-vente et une garantie de trois ans sur les futurs produits. Des engagements qui visent manifestement à rassurer distributeurs et consommateurs après cette période d'incertitude.