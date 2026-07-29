Quelques mois après la disparition de StreamView, son ancien partenaire européen, Thomson annonce avoir confié sa licence TV à une nouvelle société autrichienne baptisée TVue. Une transition qui s'accompagne toutefois d'un détail loin d'être anodin : l'entreprise est dirigée par... l'ancien CEO de StreamView.
La page StreamView est déjà tournée pour Thomson. La marque française, propriété de la société américaine Established qui en concède l'exploitation sous licence, vient d'annoncer la signature d'un partenariat de quinze ans avec TVue pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique (EMEA). Ce nouvel accord couvre les téléviseurs, les vidéoprojecteurs, les appareils de streaming ainsi que les routeurs Wi-Fi.
Un nouveau partenaire… aux visages familiers
Le nom de TVue ne dira sans doute rien au grand public. Pourtant, son dirigeant est loin d'être un inconnu. La société, basée à Vienne, est en effet pilotée par Khaled Debs, qui occupait jusqu'à récemment le poste de CEO de... StreamView.
Pour rappel, StreamView exploitait la licence Thomson en Europe avant de déposer le bilan au printemps dernier, malgré l'annonce quelques semaines plus tôt d'une prolongation de son partenariat avec la marque jusqu'en 2040. Thomson avait alors indiqué rechercher un nouveau partenaire afin d'assurer la continuité de son activité TV sur le continent.
Le parallèle entre les deux sociétés ne s'arrête d'ailleurs pas à leur dirigeant. TVue GmbH a été immatriculée à Vienne le 28 avril 2026, soit quelques jours à peine après le dépôt de bilan de StreamView, avec Khaled Debs comme gérant et unique associé. La faillite de StreamView laisse pourtant derrière elle, selon le dossier d'insolvabilité, environ 36,6 millions d'euros de dettes et quelque 765 créanciers, la société ayant attribué sa chute à la rupture avec son principal fournisseur et partenaire financier chinois. Une question se pose donc légitimement : qu'est-ce qui garantit que TVue ne reproduira pas le même modèle, avec les mêmes fragilités, à commencer par la dépendance à un fournisseur unique ? Ni Thomson ni TVue n'ont pour l'heure communiqué sur ce point.
Sans jamais évoquer explicitement StreamView dans son communiqué annonçant la bonne nouvelle, Thomson insiste désormais sur la continuité de sa stratégie produit, la mise en place d'équipes locales de service après-vente et une garantie de trois ans sur les futurs produits. Des engagements qui visent manifestement à rassurer distributeurs et consommateurs après cette période d'incertitude.
Les premiers produits attendus dès septembre
Selon Thomson, les premières références commercialisées sous la bannière TVue arriveront dès septembre 2026. L'objectif affiché est de poursuivre le développement de la gamme tout en accélérant l'innovation, grâce à un partenariat conclu pour une durée de quinze ans.
Reste désormais à voir si cette nouvelle organisation se traduira par une simple continuité des gammes existantes ou par une véritable relance de l'offre Thomson en Europe. Une chose est sûre : au-delà du changement de nom, c'est bien la même équipe et potentiellement le même modèle économique qui reprend les rênes. Aux consommateurs et aux distributeurs de juger si la promesse d'un engagement sur quinze ans suffit à effacer le souvenir d'un contrat signé jusqu'en 2040… et rompu quelques semaines plus tard.