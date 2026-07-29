Google avait assigné SerpApi en décembre 2025 en invoquant le Digital Millennium Copyright Act (DMCA), la loi américaine sur le droit d'auteur numérique. L'entreprise accusait SerpApi de contourner SearchGuard, son système anti-bot, pour construire une "Google Search API" non autorisée et revendre le contenu ainsi récupéré. Le plaignant justifiait cette action par la protection d'un contenu sous licence, en particulier des images, apparaissant dans ses "Knowledge Panels", ces encarts d'information qui s'affichent pour certaines recherches.

La juge Yvonne Gonzalez Rogers a rejeté l'essentiel de la plainte le 20 juillet, sans possibilité de la déposer à nouveau sur ce point précis. Son raisonnement tient en une distinction simple : le DMCA protège les barrières technologiques qui gardent une œuvre protégée par le droit d'auteur, pas les données brutes comme les URL, les extraits de texte ou les informations d'indexation. Selon la justice, ces éléments ne relèvent pas du droit d'auteur. La juge a reconnu que les méthodes de SerpApi (usurpation d'empreintes de navigateur, rotation d'adresses IP, résolution de CAPTCHA) constituent bien des techniques de contournement. Mais un contournement n'est illégal que s'il vise une barrière protégeant une œuvre avec l'autorisation de son titulaire, ce qui n'est pas le cas ici.