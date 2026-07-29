HP Support Assistant, l'application préinstallée sur les PC de la marque pour gérer les pilotes et la garantie, affiche une fenêtre invitant à faire de Bing le moteur de recherche et la page d'accueil par défaut. Le message, repéré sur un HP Spectre par le site Windows Latest, porte le titre "Search that gives back". La fenêtre promotionnelle entend convaincre les utilisateurs de faire de Bing non seulement la page d'accueil mais également le moteur de recherche par défaut avec une mise en avant du programme Microsoft Rewards. Cliquer sur "Yes, let's try it" installe une extension Bing dans Chrome et Firefox, mais les deux navigateurs bloquent le changement automatique du moteur par défaut. Une page s'ouvre alors pour guider l'utilisateur vers un changement manuel.

Au passage, l'option "ne plus afficher ce message" semble, comme par hasard, inefficace. Un bug qui favorise alors Microsoft, ayant visiblement déployé une campagne promotionnelle avec son partenaire HP.