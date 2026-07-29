HP continue d'afficher des popups pour faire de Bing le moteur de recherche par défaut sur ses PC Windows 11, y compris après que l'utilisateur a demandé à ne plus les voir. Microsoft, qui vient d'obliger LG à retirer un message comparable pour McAfee, ne semble pas appliquer la même exigence à ses propres campagnes.
Sur les PC Windows 11, deux fabricants ont tenté de forcer la main aux utilisateurs avec des fenêtres popup intrusives qu'on pensait d'une autre époque. L'un a été rappelé à l'ordre par Microsoft en quelques jours, l'autre, au contraire, semble pouvoir continuer tranquillement sa campagne de pub agressive.
Un même type de sollicitation, deux réponses opposées de Microsoft
HP Support Assistant, l'application préinstallée sur les PC de la marque pour gérer les pilotes et la garantie, affiche une fenêtre invitant à faire de Bing le moteur de recherche et la page d'accueil par défaut. Le message, repéré sur un HP Spectre par le site Windows Latest, porte le titre "Search that gives back". La fenêtre promotionnelle entend convaincre les utilisateurs de faire de Bing non seulement la page d'accueil mais également le moteur de recherche par défaut avec une mise en avant du programme Microsoft Rewards. Cliquer sur "Yes, let's try it" installe une extension Bing dans Chrome et Firefox, mais les deux navigateurs bloquent le changement automatique du moteur par défaut. Une page s'ouvre alors pour guider l'utilisateur vers un changement manuel.
Au passage, l'option "ne plus afficher ce message" semble, comme par hasard, inefficace. Un bug qui favorise alors Microsoft, ayant visiblement déployé une campagne promotionnelle avec son partenaire HP.
On ne manquera pas de soulever une forme d'incohérence. Quelques jours plus tôt, Microsoft était pourtant intervenu dans une situation très similaire. Les moniteurs LG UltraGear installaient automatiquement une application nommée "LG Monitor App Installer" dès leur branchement, via un mécanisme intégré à Windows.
Un test mené par la chaîne Gamers Nexus a recensé l'apparition d'un popup pour McAfee sur 31 des 32 démarrages consécutifs d'un PC connecté à un tel moniteur. En réponse à la controverse, Pavan Davuluri, vice-président exécutif chargé de Windows et des appareils chez Microsoft, a confirmé que LG avait accepté de désactiver ce popup.
De son côté, il semblerait que la fenêtre intrusive mettant en avant Bing ne fasse pourtant réagir Microsoft… Un peu gros quand même…