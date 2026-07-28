Les audiophiles sont capables de déplacer leurs enceintes de quelques centimètres, d'installer des panneaux sur les murs ou de traiter soigneusement les angles de leur salon. Escart propose désormais de s'attaquer à un autre élément plus difficile à maitriser : le téléviseur.



Le fabricant japonais, spécialisé de longue date dans les panneaux acoustiques avec ses gammes Arte et Vento, lancera le 30 juillet deux panneaux de 60 × 60 cm conçus pour être suspendus devant l'écran. Baptisés Universal TV Cover et Focus Magic TV Cover, ils seront respectivement commercialisés à 39 600 et 44 000 yens, soit environ 230 et 260 euros.