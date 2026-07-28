Un fabricant japonais a imaginé un panneau acoustique à suspendre directement devant le téléviseur lorsque celui-ci n'est pas utilisé. L'objectif est simple, il s'agit d'empêcher l'écran de réfléchir le son et de perturber la scène stéréo.
Les audiophiles sont capables de déplacer leurs enceintes de quelques centimètres, d'installer des panneaux sur les murs ou de traiter soigneusement les angles de leur salon. Escart propose désormais de s'attaquer à un autre élément plus difficile à maitriser : le téléviseur.
Le fabricant japonais, spécialisé de longue date dans les panneaux acoustiques avec ses gammes Arte et Vento, lancera le 30 juillet deux panneaux de 60 × 60 cm conçus pour être suspendus devant l'écran. Baptisés Universal TV Cover et Focus Magic TV Cover, ils seront respectivement commercialisés à 39 600 et 44 000 yens, soit environ 230 et 260 euros.
Une vraie surface acoustique devant l'écran
Si l'Universal TV Cover, avec sa façade en tissu, évoque une couverture matelassée, le Focus Magic affiche quant à lui des finitions imitation pierre ou bois plus proches d'un panneau acoustique traditionnel. Dans les deux cas, ces accessoires combinent plusieurs couches de matériaux absorbants et diffusants, directement dérivés des panneaux muraux du fabricant. Le modèle le plus évolué ajoute notamment une structure tridimensionnelle en nid d'abeilles empruntée au modèle haut de gamme de la marque.
L'objectif est de limiter les réflexions produites par la grande surface dure et lisse du téléviseur. Placé entre deux enceintes, l'écran peut en effet renvoyer une partie des ondes sonores vers l'auditeur et, selon l'installation, réduire la précision de la scène stéréo ou la localisation des instruments.
Les panneaux se fixent à l'aide de bras flexibles de 40 cm et pèsent environ deux kilogrammes. Une conception qui permet de les retirer en quelques secondes une fois la séance d'écoute terminée. Les illustrations du constructeur montrent également qu'il est possible d'en suspendre deux côte à côte devant les téléviseurs les plus imposants.
Une idée crédible, mais aucune mesure indépendante
Le principe acoustique n'a donc rien de farfelu, et le fait qu'Escart recycle ici des technologies éprouvées de ses panneaux muraux plaide en sa faveur. Reste à savoir si le bénéfice sera réellement perceptible dans un salon classique. Son ampleur dépendra notamment de la position des enceintes, de leur directivité, de la distance d'écoute et de l'acoustique générale de la pièce.
Escart ne publie pour l'instant aucune mesure comparative permettant de quantifier l'amélioration. Le panneau condamne aussi, assez logiquement, l'utilisation du téléviseur pendant l'écoute. Enfin, notez qu'aucune commercialisation européenne n'est annoncée.