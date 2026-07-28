Derrière ces engagements financiers se trouve la question de la chronologie des médias, qui détermine le délai à respecter entre la sortie d'un film au cinéma et sa diffusion sur une plateforme. Prime Video doit aujourd'hui patienter dix-sept mois avant de pouvoir proposer un film sorti en salles.



Le passage de 90 à 110 millions d'euros est directement lié à l'exploitation d'au moins une œuvre cinématographique moins de douze mois après sa sortie. Amazon a donc tout intérêt à conclure un accord lui permettant de raccourcir sensiblement ce délai. Comme nous l'expliquions au mois de mai, le nouvel avenant avait justement été pensé pour associer un effort financier plus important à un accès potentiellement plus rapide aux films récents.



La négociation se déroule par ailleurs dans un climat tendu : à l'image de Netflix avant elle, la plateforme d'Amazon a saisi la justice pour contester la chronologie des médias, tout en discutant avec la filière. Une double stratégie qui n'a sans doute pas facilité la conclusion d'un accord dans les délais initialement prévus.