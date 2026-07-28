Prime Video devait conclure un accord avec les organisations professionnelles du cinéma avant le 31 juillet. Les discussions n'ayant pas abouti, Amazon a demandé le maintien de son nouvel avenant jusqu'à la fin de l'année. Une requête acceptée par l'Arcom.
Le compte à rebours devait prendre fin ce vendredi 31 juillet. Adopté au mois de mai, le nouvel avenant à la convention de Prime Video prévoyait en effet sa résiliation automatique si Amazon ne trouvait pas d'accord avec les représentants de l'industrie cinématographique française avant cette date.
À quelques jours de l'échéance, le terrain d'entente n'a toujours pas été trouvé. Amazon ne renonce toutefois pas au dispositif et a demandé à l'Arcom de le prolonger jusqu'au 31 décembre 2026. Le régulateur a accepté cette prorogation le 27 juillet, afin de permettre aux deux parties de poursuivre leurs discussions.
Amazon choisit de maintenir ses engagements
L'avenant adopté le 6 mai fixe les investissements de Prime Video dans la création européenne et d'expression originale française pour la période 2026-2028. Le montant doit atteindre au moins 90 millions d'euros par an (plus du double des 40 millions auxquels la plateforme était tenue jusqu'ici), avec un palier porté à 110 millions si elle exploite au moins un film disponible moins de douze mois après sa sortie en salles.
Le texte comportait néanmoins une porte de sortie. En l'absence d'accord avec les organisations professionnelles du cinéma au 31 juillet, il devait être résilié de plein droit, sauf volonté contraire exprimée par Amazon.
C'est précisément cette possibilité que le groupe vient d'activer. Plutôt que de revenir à ses anciennes obligations, Prime Video conserve donc, au moins jusqu'à la fin de l'année, le cadre négocié avec l'Arcom et les engagements financiers qui l'accompagnent ; un choix qui laisse penser qu'Amazon croit encore à un compromis.
Le régulateur ne donne en revanche aucun détail sur l'état des discussions ni sur les points qui empêchent encore la signature d'un accord. Il serait donc prématuré d'évoquer une rupture des négociations ou un refus définitif de la part de la filière cinématographique.
Un bras de fer autour de la chronologie des médias
Derrière ces engagements financiers se trouve la question de la chronologie des médias, qui détermine le délai à respecter entre la sortie d'un film au cinéma et sa diffusion sur une plateforme. Prime Video doit aujourd'hui patienter dix-sept mois avant de pouvoir proposer un film sorti en salles.
Le passage de 90 à 110 millions d'euros est directement lié à l'exploitation d'au moins une œuvre cinématographique moins de douze mois après sa sortie. Amazon a donc tout intérêt à conclure un accord lui permettant de raccourcir sensiblement ce délai. Comme nous l'expliquions au mois de mai, le nouvel avenant avait justement été pensé pour associer un effort financier plus important à un accès potentiellement plus rapide aux films récents.
La négociation se déroule par ailleurs dans un climat tendu : à l'image de Netflix avant elle, la plateforme d'Amazon a saisi la justice pour contester la chronologie des médias, tout en discutant avec la filière. Une double stratégie qui n'a sans doute pas facilité la conclusion d'un accord dans les délais initialement prévus.
Toujours aucun changement immédiat pour les abonnés
La prorogation accordée par l'Arcom ne change toutefois rien, pour l'instant, au catalogue proposé aux abonnés. Elle ne garantit ni la signature d'un accord d'ici décembre, ni l'arrivée prochaine de films tout juste sortis des salles.
Amazon et les représentants du cinéma français disposent désormais de cinq mois supplémentaires pour parvenir à un compromis. Faute d'accord au 31 décembre, la question du maintien de l'avenant et des 90 millions d'euros qui l'accompagnent, se posera de nouveau, à moins qu'une nouvelle étape ne soit annoncée d'ici là.
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