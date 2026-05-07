Par les temps qui courent, et avec la menace de l'intelligence artificielle, c'est forcément un engagement financier très important pour le secteur audiovisuel français. En 2021, un décret fut publié pour contraindre les plateformes de streaming comme Amazon Prime Video, Disney+ et Netflix à financer la création audiovisuelle française et européenne. Cinq ans plus tard, l'ARCOM, le régulateur de l'audiovisuel et du numérique, a adopté cette semaine un nouvel avenant à la convention de la plateforme, qui couvre la période 2026 à 2028 et revoit ce seuil largement à la hausse. Une bonne nouvelle pour le secteur audiovisuel même si, comme souvent dans ce genre d'accord, le diable se cache dans les détails.