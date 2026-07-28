La demande d'expertise judiciaire d'Antoine a été rejetée, celui-ci devant désormais plaider sur le fond avec les seuls éléments déjà en sa possession. Ecoprest, de son côté, est également déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Le tribunal rappelle que le simple fait d'agir en justice ne peut dégénérer en abus que dans des circonstances particulières (malice, mauvaise foi, intention de nuire ou erreur équivalente à une fraude), et que l'entreprise n'a même pas précisé la nature du préjudice qu'elle invoquait. Le tribunal ordonne donc la réouverture des débats et renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 6 octobre 2026, pour laquelle Antoine devra déposer ses conclusions sur le fond, laissant dépens et frais de procédure en suspens. La décision reste, en attendant, exécutoire de plein droit à titre provisoire. La partie n'est donc pas terminée, seulement reportée à l'automne.