La plainte a été déposée devant le tribunal fédéral du district nord de Californie, à San Jose. Trois utilisateurs, James Ramirez, Christopher Ellis et Jalen Delgado, réclament réparation après avoir perdu respectivement environ 875 000, 840 000 et 120 000 dollars en Bitcoin, soit un total proche de 1,835 million de dollars. Le document de 54 pages reproche à Apple d'avoir présenté l'App Store comme un espace de confiance, alors que plusieurs versions frauduleuses de Sparrow Wallet ont pu être publiées et téléchargées sans être détectées. Les plaignants demandent un procès devant jury ainsi que des dommages et intérêts, en invoquant notamment le Consumers Legal Remedies Act californien.

L'application visée se faisait passer pour Sparrow Wallet, un porte-monnaie Bitcoin réel, mais disponible uniquement sur ordinateur (macOS, Windows, Linux), jamais sur iPhone, ni iPad. Une fois installée, elle ne conservait aucun fonds : elle poussait les utilisateurs à céder le contrôle de leurs actifs numériques en leur faisant croire qu'ils géraient leur portefeuille. Rappelons qu'un porte-monnaie crypto fonctionne grâce à des clés privées, des codes qui permettent seuls de déplacer les fonds : dès qu'un tiers malveillant y accède, il peut transférer l'intégralité des avoirs sans que la blockchain soit compromise.

Craig Raw, développeur de Sparrow Wallet, alerte la firme de Cupertino depuis 2023. Plus d'une dizaine de fausses versions sont apparues depuis, la dernière en avril 2026. Il avait alors décidé de publier une application vitrine, sans vraie fonctionnalité, juste pour prévenir les utilisateurs que Sparrow Wallet n'existait pas sur mobile. Cette application à but informatif uniquement a été rejetée par les systèmes automatisés d'Apple pour absence de fonctionnalité concrète. Ironie du sort : cela a ensuite conduit à un signalement de son compte développeur pour "activité malhonnête", menaçant temporairement la disponibilité de la version macOS. Apple a confirmé fin juin que le compte ne serait pas résilié, mais l'épisode montre quand même les limites d'un système qui peine à distinguer un avertissement légitime d'une tentative de fraude.

Il ne s'agit pas d'un cas isolé. En avril 2026, une fausse version de l'application Ledger Live avait permis de détourner environ 9,5 millions de dollars appartenant à une cinquantaine d'utilisateurs du Mac App Store, en les incitant à transmettre leur phrase de récupération (seed phrase), la suite de mots qui reconstitue les clés privées d'un portefeuille. Apple avait pourtant revendiqué avoir bloqué 2,2 milliards de dollars de transactions frauduleuses sur l'App Store au cours de l'année 2025, un chiffre qui n'a pas empêché ces deux vols de passer inaperçus.