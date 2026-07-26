La feuille de route CPU/GPU d’AMD se précise pour les trois à quatre prochaines années : Zen a de l’avenir.
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Zen 8 arriverait en 2030
Après nous avoir présenté dans le détail la prochaine génération de processeurs EPYC, pour centres de données, et la gamme de GPU pour entraîner les IA de demain, AMD a clarifié ses plans.
C'’’est donc Lisa Su elle-même qui, à l’occasion de sa keynote, a ouvert les feuilles de route de la société jusqu’en 2030. Il n’est évidemment pas question d’entrer dans les spécifications techniques de ces prochaines gammes : l’objectif est plutôt de donner une petite idée de ce qui nous attend et de montrer que, bien sûr, EPYC Venice ou Instinct MI455X ne constituent pas des fins en eux-mêmes.
En 2030 donc, si tout va bien évidemment, AMD prévoit de lancer la génération de processeurs EPYC répondant au doux nom de code Ravenna, comme toujours une ville italienne. Plus important, AMD a confirmé qu’avec cette génération, il sera question d’introduire l’architecture Zen 8. Oui, huit, déjà, et une indication un peu vague de « famille » de cœurs Zen 8.
Zen 7, plus proche de nous, dès 2028
Avant d’en arriver à Zen 8, il faudra logiquement qu’AMD nous propose du Zen 7. Une architecture qui nous arrivera à partir de 2028 avec la sortie des processeurs EPYC nom de code Florence.
À la manière de ce que nous connaissons aujourd’hui sur Zen 5 et qui sera reconduit sur Zen 6, deux types de cœurs Zen 7 ont déjà été confirmés par Lisa Su : les Zen 7 et les Zen 7c, plus denses et plus efficaces. De plus, AMD parle de prendre en charge la prochaine génération de mémoire LPDDR et MRDIMM, sans plus de précision toutefois.
Suivant la stratégie, répétée de nombreuses fois au cours de l’Advancing AI2026, qu’il n’est pas possible pour un type de CPU de convenir à tous les scénarios possibles, AMD a déjà annoncé deux variantes de puces EPYC Florence : les SP7 sont avant tout pensés pour un maximum de cœurs et de performances alors que les SP8 doivent mettre davantage l’accent sur les performances en fonction du coût, des solutions plus efficaces donc.
EPYC Florence sera aussi complété, de manière un peu moins précise, par les solutions Ferrara et Fidenza : la première vise les nodes dédiés à l’IA quand Fidenza devrait aboutir à une optimisation poussée afin d’offrir les meilleures performances par watt.
L’écart de performances entre Instinct MI400 et MI500 promet d’être encore plus grand qu’entre MI300 et MI400. © AMD
Point intéressant, quoiqu’encore un peu flou, EPYC Florence devrait être accompagné d’une nouvelle génération de GPU Instinct. Alors que Instinct MI400 en architecture CDNA 5 arrive en fin d’année, il est déjà question de lancer Instinct MI500 en 2027 avec, à la clé, le déploiement de l’architecture CDNA 6 et la prise en charge de la mémoire HBM 4e.
Enfin, dès 2028, il serait question d’aller encore un peu plus loin pour les GPU Instinct. Avant donc le lancement des CPU EPYC Ravenna, AMD envisage le déploiement des GPU Instinct MI600. Pour l’heure, les choses sont très floues et l’architecture employée n’est indiquée que comme du « CDNA Next », sans précision supplémentaire. Une chose est en tout cas certaine, on ne va pas s’ennuyer dans les labos d’AMD dans les prochaines années.
Source : AMD