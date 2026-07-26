À la manière de ce que nous connaissons aujourd’hui sur Zen 5 et qui sera reconduit sur Zen 6, deux types de cœurs Zen 7 ont déjà été confirmés par Lisa Su : les Zen 7 et les Zen 7c, plus denses et plus efficaces. De plus, AMD parle de prendre en charge la prochaine génération de mémoire LPDDR et MRDIMM, sans plus de précision toutefois.

Suivant la stratégie, répétée de nombreuses fois au cours de l’Advancing AI2026, qu’il n’est pas possible pour un type de CPU de convenir à tous les scénarios possibles, AMD a déjà annoncé deux variantes de puces EPYC Florence : les SP7 sont avant tout pensés pour un maximum de cœurs et de performances alors que les SP8 doivent mettre davantage l’accent sur les performances en fonction du coût, des solutions plus efficaces donc.

EPYC Florence sera aussi complété, de manière un peu moins précise, par les solutions Ferrara et Fidenza : la première vise les nodes dédiés à l’IA quand Fidenza devrait aboutir à une optimisation poussée afin d’offrir les meilleures performances par watt.