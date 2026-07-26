Le réglage de luminosité de Windows s'arrête à la dalle intégrée des portables et des tout-en-un. Sur un moniteur branché en HDMI ou en DisplayPort, le curseur du centre de notifications reste inopérant, et il faut aller chercher les touches dissimulées sous la coque (souvent quatre boutons identiques, sans le moindre repère, à trouver au jugé). Twinkle Tray remet ce réglage là où l'utilisateur l'attend depuis le début, c'est-à-dire dans la barre des tâches.

Un curseur par moniteur, directement dans la zone de notification

L'application vit sous la forme d'une icône placée près de l'horloge. Un clic ouvre un panneau qui liste tous les écrans détectés, chacun avec son propre curseur, et un réglage global permet de tout aligner d'un coup. Twinkle Tray parle aux moniteurs via le DDC/CI, un canal de service qui fonctionne comme un interphone entre le PC et l'écran. Les deux appareils discutent par le câble vidéo déjà branché, à condition que le moniteur accepte de décrocher. Le protocole donne aussi la main sur le contraste, sur le volume des haut-parleurs intégrés et sur l'état d'alimentation.