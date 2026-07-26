Windows sait piloter le rétroéclairage d'un écran de portable, mais laisse les moniteurs externes à leurs boutons physiques. Twinkle Tray ajoute le curseur manquant, gratuitement, dans la zone de notification.
Le réglage de luminosité de Windows s'arrête à la dalle intégrée des portables et des tout-en-un. Sur un moniteur branché en HDMI ou en DisplayPort, le curseur du centre de notifications reste inopérant, et il faut aller chercher les touches dissimulées sous la coque (souvent quatre boutons identiques, sans le moindre repère, à trouver au jugé). Twinkle Tray remet ce réglage là où l'utilisateur l'attend depuis le début, c'est-à-dire dans la barre des tâches.
Un curseur par moniteur, directement dans la zone de notification
L'application vit sous la forme d'une icône placée près de l'horloge. Un clic ouvre un panneau qui liste tous les écrans détectés, chacun avec son propre curseur, et un réglage global permet de tout aligner d'un coup. Twinkle Tray parle aux moniteurs via le DDC/CI, un canal de service qui fonctionne comme un interphone entre le PC et l'écran. Les deux appareils discutent par le câble vidéo déjà branché, à condition que le moniteur accepte de décrocher. Le protocole donne aussi la main sur le contraste, sur le volume des haut-parleurs intégrés et sur l'état d'alimentation.
- Réglage multi-écran centralisé
- Automatismes horaires et d’inactivité
- Raccourcis et profils personnalisés
Les options de confort se trouvent dans les réglages de l'application. Des raccourcis clavier montent ou descendent la luminosité d'un écran précis ou de tous en même temps. Une programmation horaire baisse l'intensité en fin de journée, et les versions récentes exploitent le capteur de lumière ambiante des appareils qui en possèdent un. La fonction de normalisation sert aux configurations dépareillées, quand un moniteur affiche à 50 % ce qu'un autre rend à 80 %. L'interface reprend le thème clair ou sombre du système, et l'outil peut se lancer au démarrage.
Gratuit, open source, et tributaire de ce que votre moniteur accepte
Twinkle Tray est publié sous licence MIT par Xander Frangos, avec un code consultable et une installation possible depuis le Microsoft Store ou l'installeur du projet. Il n'y a ni compte à créer, ni version payante, ni module à débloquer, là où les gestionnaires multi-écrans complets se vendent à la licence. L'application est traduite dans une vingtaine de langues et reste discrète en mémoire, ce qui compte pour un utilitaire censé tourner en permanence.
La vraie limite vient du matériel, pas du logiciel. Le DDC/CI doit être activé dans le menu du moniteur, ce qui n'est pas systématique en sortie d'usine, et certaines connectiques anciennes comme le VGA ou le DVI ne transmettent pas les commandes. Les stations d'accueil USB-C et Thunderbolt posent parfois le même problème, tout comme les couleurs personnalisées du panneau de configuration AMD, qui entrent en conflit avec l'outil. Un aller-retour dans les menus de l'écran règle généralement la question.