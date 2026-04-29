L'utilitaire open source de Microsoft frôle la version 1.0 et ajoute deux outils qui comblent des lacunes vieilles de dix ans. Windows se transforme, mais pas toujours là où on l'attend.
Celles et ceux qui utilisent Linux au quotidien connaissent le geste par cœur : maintenir Alt, cliquer n'importe où dans une fenêtre, la déplacer. Sous Windows, il fallait jusqu'ici viser la barre de titre au pixel près ou installer un utilitaire tiers pour y parvenir. Microsoft vient de corriger le tir, comme le rapporte le blog officiel de l'équipe Windows Command Line, avec la version 0.99 de PowerToys.
Grab and Move et Power Display : deux lacunes comblées d'un coup
Le premier ajout s'appelle Grab and Move. Alt + clic gauche déplace une fenêtre depuis n'importe quel point de sa surface, Alt + clic droit la redimensionne. Pour ceux qui utilisent déjà Alt comme raccourci système, il est possible de basculer sur la touche Windows. L'outil cible les configurations multi-écrans et les fenêtres égarées hors champ (le genre de situation qui pousse d'ordinaire à redémarrer l'Explorateur en désespoir de cause).
- Gratuit.
- De nombreux petits outils dans un package léger.
- Utile au grand public comme aux power users.
Le second ajout, Power Display, s'attaque à un problème encore plus ancien. Régler la luminosité, le contraste ou le profil colorimétrique d'un écran externe passait jusqu'ici par les boutons physiques du moniteur ou par un logiciel constructeur souvent poussif. Power Display loge ces réglages directement dans la barre des tâches, sous forme d'un menu compact. Les profils enregistrés permettent de basculer entre une configuration de jour et une configuration nocturne en un clic, et l'intégration avec le module Light Switch de PowerToys synchronise le tout avec le thème clair ou sombre de Windows.
Un panneau de contrôle parallèle qui frôle la version 1.0
Au-delà des deux nouveautés, PowerToys 0.99 poursuit la mue amorcée avec les versions précédentes. La Palette de commandes, dont le dock venait à peine de se stabiliser dans la version 0.98.1, gagne un mode compact, un historique de calculs persistant et une gestion plus fine de l'épinglage. Le Keyboard Manager permet désormais de désactiver des touches individuelles (pratique pour neutraliser la touche Copilot sans passer par le registre). ZoomIt ajoute les captures d'écran par défilement, et Image Resizer migre vers WinUI 3.
La trajectoire est claire. Depuis sa résurrection en 2019, PowerToys a progressivement absorbé des fonctions que des utilitaires tiers vendaient parfois au prix fort. L'extraction de texte, le redimensionnement de fenêtres, le renommage en masse : autant de briques qui ont fini par migrer vers Windows lui-même. Avec Power Display et Grab and Move, l'utilitaire comble cette fois un écart qui séparait Windows des gestionnaires de fenêtres Linux depuis des années.
Un détail mérite d'être signalé : Microsoft a identifié un crash de la Palette de commandes sur certaines machines. La version 0.99 est donc à installer en connaissance de cause, comme toute préversion qui se respecte. À une décimale de la version 1.0, PowerToys ressemble de moins en moins à un utilitaire de niche et de plus en plus à ce que devrait être le panneau de contrôle de Windows.
- Gratuit.
- De nombreux petits outils dans un package léger.
- Utile au grand public comme aux power users.