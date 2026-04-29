Un panneau de contrôle parallèle qui frôle la version 1.0

Au-delà des deux nouveautés, PowerToys 0.99 poursuit la mue amorcée avec les versions précédentes. La Palette de commandes, dont le dock venait à peine de se stabiliser dans la version 0.98.1, gagne un mode compact, un historique de calculs persistant et une gestion plus fine de l'épinglage. Le Keyboard Manager permet désormais de désactiver des touches individuelles (pratique pour neutraliser la touche Copilot sans passer par le registre). ZoomIt ajoute les captures d'écran par défilement, et Image Resizer migre vers WinUI 3.

La trajectoire est claire. Depuis sa résurrection en 2019, PowerToys a progressivement absorbé des fonctions que des utilitaires tiers vendaient parfois au prix fort. L'extraction de texte, le redimensionnement de fenêtres, le renommage en masse : autant de briques qui ont fini par migrer vers Windows lui-même. Avec Power Display et Grab and Move, l'utilitaire comble cette fois un écart qui séparait Windows des gestionnaires de fenêtres Linux depuis des années.

Un détail mérite d'être signalé : Microsoft a identifié un crash de la Palette de commandes sur certaines machines. La version 0.99 est donc à installer en connaissance de cause, comme toute préversion qui se respecte. À une décimale de la version 1.0, PowerToys ressemble de moins en moins à un utilitaire de niche et de plus en plus à ce que devrait être le panneau de contrôle de Windows.