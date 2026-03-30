À peine sorti du cadre expérimental dans PowerToys, le dock de la Palette de commandes a déjà droit à une première salve de correctifs. Avec la version 0.98.1, Microsoft gomme plusieurs bugs, stabilise l’ensemble et affine au passage quelques réglages sur d’autres modules de sa boîte à outils.
Le dock de la Palette de commandes venait tout juste de faire ses débuts officiels dans PowerToys 0.98. Pensé comme un espace personnalisable où épingler commandes et extensions favorites, il incarnait l’une des évolutions les plus visibles de cette mouture. Il n’aura pas fallu attendre longtemps pour voir Microsoft revenir avec une mise à jour corrective, destinée à stabiliser l’ensemble.
Un dock et une Palette de commandes qui gagnent en tenue
Sans surprise, c’est la Palette de commandes qui concentre l’essentiel des retouches. Microsoft y corrige plusieurs bugs qui touchaient directement le dock, encore instable au moment de sa fermeture, ainsi que des plantages provoqués par certaines fenêtres contextuelles lorsqu’elles s’ouvraient trop tôt. L’éditeur indique par ailleurs avoir pris des mesures concernant les clignotements visibles dans le dock lors de la modification des réglages du module.
Le reste de l’outil profite du même travail de finition. Sur la page principale, les résultats de recherche d’applications retrouvent leurs actions de menu contextuel, qui pouvaient ne pas s’afficher, tandis que certains résultats redeviennent immédiatement exploitables sans délai lié au chargement de l’extension correspondante. Plusieurs autres crashs ont également été corrigés, en même temps que quelques défauts d’interface liés au défilement et à l’affichage de certains boutons.
Plusieurs autres petits écueils ont également été pris en charge dans la Palette, qui profite de quelques ajustements d’interface, notamment vis-à-vis du défilement et de l’affichage de certains boutons.
Des ajustements bienvenus pour d'autres modules PowerToys
Cette version 0.98.1 embarque aussi plusieurs ajustements pour d’autres modules. Always On Top permet désormais de configurer séparément les raccourcis servant à modifier l’opacité d’une fenêtre épinglée, sans les lier à celui utilisé pour l’épinglage. Du côté du gestionnaire de raccourcis clavier, Microsoft retire temporairement la possibilité d’activer ou de désactiver le service indépendamment du module pour privilégier la stabilité, tandis que le nouvel éditeur prend désormais en charge les raccourcis composés uniquement d’espaces.
Une mise au point somme toute assez logique pour une précédente mise à jour ambitieuse, dont il fallait encore lisser quelques angles.
- Gratuit.
- De nombreux petits outils dans un package léger.
- Utile au grand public comme aux power users.