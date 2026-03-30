Sans surprise, c’est la Palette de commandes qui concentre l’essentiel des retouches. Microsoft y corrige plusieurs bugs qui touchaient directement le dock, encore instable au moment de sa fermeture, ainsi que des plantages provoqués par certaines fenêtres contextuelles lorsqu’elles s’ouvraient trop tôt. L’éditeur indique par ailleurs avoir pris des mesures concernant les clignotements visibles dans le dock lors de la modification des réglages du module.

Le reste de l’outil profite du même travail de finition. Sur la page principale, les résultats de recherche d’applications retrouvent leurs actions de menu contextuel, qui pouvaient ne pas s’afficher, tandis que certains résultats redeviennent immédiatement exploitables sans délai lié au chargement de l’extension correspondante. Plusieurs autres crashs ont également été corrigés, en même temps que quelques défauts d’interface liés au défilement et à l’affichage de certains boutons.

Plusieurs autres petits écueils ont également été pris en charge dans la Palette, qui profite de quelques ajustements d’interface, notamment vis-à-vis du défilement et de l’affichage de certains boutons.