Le mélangeur de volume de Windows est longtemps resté enfoui dans les paramètres, peu pratique et avare en réglages. EarTrumpet pose un curseur par application dans la barre des tâches, gratuitement, et Microsoft a fini par s'en inspirer.
Régler le son d'une seule application sur Windows a longtemps relevé du parcours d'obstacles : ouvrir les paramètres, fouiller dans un sous-menu, et recommencer à chaque fois. EarTrumpet règle le problème en plaçant un véritable mélangeur dans la zone de notification, accessible d'un clic.
Un curseur de volume par application, posé dans la barre des tâches
Un clic sur l'icône d'EarTrumpet, près de l'horloge, fait apparaître un panneau qui liste toutes les sources audio actives, chacune avec son propre curseur. Baisser le navigateur sans toucher à la musique, couper une notification bruyante, basculer le son d'une application vers un autre casque : tout se fait depuis cette fenêtre unique, sans plonger dans les réglages.
L'outil reprend les codes visuels de Windows (transparence, animations, menus contextuels Fluent), au point qu'il donne l'impression d'avoir toujours fait partie du système. Il s'intègre à la molette de la souris pour ajuster le volume au survol, propose des raccourcis clavier, et gère le changement de périphérique de sortie application par application.
Cette familiarité n'a rien d'un hasard. EarTrumpet a été lancé par des développeurs très au fait de l'écosystème Windows, dont l'ex-ingénieur Microsoft Dave Amenta et le développeur Rafael Rivera, figure connue de la communauté.
L'outil que Microsoft a fini par regarder de très près
L'histoire a fini par boucler avec Windows 11 : Microsoft a ajouté à son tour un mélangeur de volume rapide, accessible depuis la barre des tâches, dont la ressemblance avec EarTrumpet n'a échappé à personne. L'un des créateurs de l'application avait salué la nouvelle avec ironie, en notant que Microsoft rattrapait enfin son retard.
Pour autant, l'original garde une longueur d'avance. EarTrumpet propose davantage de réglages que le panneau intégré (gestion fine des périphériques, raccourcis clavier, déplacement d'une application d'une sortie à l'autre), tout en restant léger et fidèle au design du système. Distribué sous licence MIT et principalement via le Microsoft Store, il réunit autour de onze mille étoiles sur GitHub.
Pour qui jongle entre plusieurs sources sonores au quotidien, l'intérêt est concret : là où Windows se contente du strict nécessaire, EarTrumpet ajoute le confort, sans contrepartie ni publicité.
Sept ans pour copier un curseur : Microsoft prend son temps, mais finit toujours par regarder ce que ses utilisateurs bricolent.