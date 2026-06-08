L'histoire a fini par boucler avec Windows 11 : Microsoft a ajouté à son tour un mélangeur de volume rapide, accessible depuis la barre des tâches, dont la ressemblance avec EarTrumpet n'a échappé à personne. L'un des créateurs de l'application avait salué la nouvelle avec ironie, en notant que Microsoft rattrapait enfin son retard.

Pour autant, l'original garde une longueur d'avance. EarTrumpet propose davantage de réglages que le panneau intégré (gestion fine des périphériques, raccourcis clavier, déplacement d'une application d'une sortie à l'autre), tout en restant léger et fidèle au design du système. Distribué sous licence MIT et principalement via le Microsoft Store, il réunit autour de onze mille étoiles sur GitHub.

Pour qui jongle entre plusieurs sources sonores au quotidien, l'intérêt est concret : là où Windows se contente du strict nécessaire, EarTrumpet ajoute le confort, sans contrepartie ni publicité.

Sept ans pour copier un curseur : Microsoft prend son temps, mais finit toujours par regarder ce que ses utilisateurs bricolent.