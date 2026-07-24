Ça ne sert pas encore à grand-chose et les performances ne sont pas tout à fait au rendez-vous, mais au rayon des preuves de concept, le YouTuber hongkongais Chaowanke a réussi un petit exploit : faire tourner en eGPU une RTX 4060 sur un PC portable ARM Snapdragon X Elite. Voici comment.
Lancés sous la forme d'une preview consacrée aux développeurs, les nouveaux pilotes GeForce 616.00 sont les premiers chez NVIDIA à prendre nativement en charge Windows 11 ARM. Si leur existence est principalement due à l'arrivée prochaine des puces RTX Spark sur PC portables (toujours prévues pour cet automne), ces drivers ont instantanément attiré l'attention des moddeurs chinois, qui ont d'ores et déjà réussi à les exploiter pour faire fonctionner des cartes graphiques GeForce RTX sur des plateformes ARM.
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Snapdragon X Elite x GeForce RTX 4060
Vous nous voyez venir, c'est là qu'entre en jeu le YouTuber Chaowanke, basé à Hong Kong. Lui a eu l'idée de faire tourner en eGPU une RTX 4060 sur un PC ultraportable animé par un Snapdragon X Elite… et donc par Windows ARM : le Lenovo YOGA Air 14s. Pour ce faire, l'intéressé a extrait le pack de préversion des pilotes GeForce 616.00, afin d'installer manuellement le driver ARM64 en passant par le Gestionnaire de périphériques. L'opération nécessite alors de sélectionner directement les fichiers de pilotes, puis d'ignorer l'avertissement de compatibilité, mais le résultat est là.
Après un écran noir et ce qui semble être un redémarrage, le vidéaste parvient alors à rendre opérationnelle la RTX 4060 sur son PC portable ARM. Pour contexte, cette dernière était connectée à l'appareil via une station d'accueil Razer Thunderbolt 5, elle-même branchée à l'un de ses ports USB4 du PC. Pour les besoins de sa vidéo, Chaowanke a également utilisé un câble de connexion Thunderbolt vers M.2, ainsi qu'un adaptateur graphique M.2 vers PCIe.
Une configuration loin d'être (officiellement) prise en charge par NVIDIA
Fait intéressant, la manœuvre semble encore poser quelques problèmes à Windows, qui reconnaît dans un premier temps la RTX 4060 uniquement en tant que simple « périphérique de bureau NVIDIA ». Les jeux, eux, identifient bien la 4060 du premier coup… sans toutefois parvenir à reconnaître le CPU. Cyberpunk 2077, par exemple, n'a pas réussi à identifier le Snapdragon X Elite.
Côté performances, Cyberpunk 2077 est animé par cette configuration à 44 FPS en moyenne avec les réglages « ray-tracing : bas », en 1440p ; tandis que Forza Horizon 6 est animé de manière fluide avec des réglages comparables. Dans l'ensemble, les performances paraissent donc convenables sans être spectaculaires, mais le simple fait qu'une telle configuration fonctionne est, en soi, une avancée intéressante.
Notons enfin qu'en dehors de NVIDIA, Qualcomm a beaucoup fait ces derniers mois pour le gaming sur Windows ARM. La firme a fortement amélioré ses propres drivers graphiques pour leur permettre de gérer efficacement un plus grand nombre de jeux. Les puces ARM de Qualcomm ont également profité de l'émulation AVX2 et d'une meilleure compatibilité avec les systèmes anti-triche pour s'améliorer sensiblement en jeu par rapport à leurs débuts sur le marché.