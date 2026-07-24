Vous nous voyez venir, c'est là qu'entre en jeu le YouTuber Chaowanke, basé à Hong Kong. Lui a eu l'idée de faire tourner en eGPU une RTX 4060 sur un PC ultraportable animé par un Snapdragon X Elite… et donc par Windows ARM : le Lenovo YOGA Air 14s. Pour ce faire, l'intéressé a extrait le pack de préversion des pilotes GeForce 616.00, afin d'installer manuellement le driver ARM64 en passant par le Gestionnaire de périphériques. L'opération nécessite alors de sélectionner directement les fichiers de pilotes, puis d'ignorer l'avertissement de compatibilité, mais le résultat est là.

Après un écran noir et ce qui semble être un redémarrage, le vidéaste parvient alors à rendre opérationnelle la RTX 4060 sur son PC portable ARM. Pour contexte, cette dernière était connectée à l'appareil via une station d'accueil Razer Thunderbolt 5, elle-même branchée à l'un de ses ports USB4 du PC. Pour les besoins de sa vidéo, Chaowanke a également utilisé un câble de connexion Thunderbolt vers M.2, ainsi qu'un adaptateur graphique M.2 vers PCIe.