Pour justifier sa décision, Microsoft invoque la faiblesse des codes temporaires face au phishing, à leur interception et au SIM swapping, qui permet à un attaquant de détourner un numéro de téléphone pour recevoir les SMS et les appels de la victime. Avec l’essor de l’intelligence artificielle dans les entreprises, l’éditeur juge d’autant plus urgent de généraliser des méthodes d’authentification résistantes au phishing.

À l’inverse, les clés d’accès doivent réduire les risques de fraude en supprimant le code que l’utilisateur ou l’utilisatrice peut être amené à communiquer, volontairement ou non. Elles reposent sur une paire de clés cryptographiques, dont la clé privée reste stockée sur l’appareil ou dans un gestionnaire compatible. Entra prend en charge les passkeys synchronisées via le trousseau iCloud ou Google Password Manager, ainsi que celles liées à un appareil, comme Windows Hello, Microsoft Authenticator ou les clés de sécurité FIDO2.

Concrètement, les personnes encore autorisées à utiliser le SMS ou les appels vocaux seront automatiquement intégrées à une campagne d’enregistrement dès le 1er septembre 2026. Elles seront invitées à créer une clé d’accès, mais pourront repousser cette étape jusqu’au 1er février 2027. Passée cette date, il ne sera plus possible de se connecter sans avoir enregistré une clé d’accès. Les comptes ne seront pas désactivés, mais leur accès restera suspendu jusqu’à la fin de cette procédure.