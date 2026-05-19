Selon Microsoft, l’authentification par SMS est aujourd’hui devenue l’une des principales sources de fraude. Son maintien comme méthode de validation ou de récupération expose les comptes à des attaques bien documentées, dont le SIM swap, qui consiste à faire transférer le numéro d’une victime vers une carte SIM contrôlée par un attaquant. Les codes à usage unique envoyés par message arrivent alors au mauvais endroit, sans qu’il soit nécessaire de forcer le mot de passe ni de compromettre l’appareil utilisé au quotidien.

Un problème de sécurité majeur qui découle de la nature même du SMS. Pratique, universel, compris de tous, il n’a jamais été pensé comme un canal d’authentification solide. Il peut être exploité dans des campagnes de phishing, intercepté ou détourné dès lors que le numéro de téléphone devient le passage obligé pour reprendre la main sur un compte. À force de servir de roue de secours, il a fini par devenir une cible à part entière.

À la place, Microsoft pousse désormais deux options complémentaires. Les passkeys serviront à valider la connexion au compte, depuis l’appareil, via Windows Hello, une empreinte digitale, la reconnaissance faciale ou un code PIN local. Les adresses mail vérifiées prendront le relais pour la récupération de compte, lorsque l’accès habituel n’est plus disponible.