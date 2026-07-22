Au lancement de l'application, Adobe nous présentait un fonctionnement basé sur la photographie computationnelle. Indigo capture jusqu'à 32 images en rafale, les aligne, puis les fusionne pour réduire le bruit et élargir la plage dynamique, sans recourir à un lissage numérique excessif. L'application proposait aussi des réglages manuels complets (vitesse d'obturation, ISO, mise au point, balance des blancs) et l'export en RAW vers Lightroom, le tout pour un rendu qualifié de naturel par Adobe elle-même.

Avec la version 1.1, cette logique de traitement du réel cède la place à de l'IA générative. L'AI Playground ajoute une section "Object Editing". Celle-ci permet d'effacer un objet ou une personne du fond d'une photo, pour générer ensuite la zone manquante plutôt que de la reconstituer à partir de données captées. La section "Styles" va plus loin en réinterprétant entièrement le cliché en dessin à l'encre ou en aquarelle. Oui, oui, vous avez bien lu, dans une application caméra… Un champ "Custom Edit" permet aussi à l'utilisateur de demander n'importe quelle modification par un simple texte. Le moteur de ces fonctions n'est d'ailleurs plus une technologie Adobe, mais Nano Banana, le modèle d'image de Google.