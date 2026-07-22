A contrario, Star Wars : The Mandalorian and Grogu, sorti en mai, a péniblement atteint 344 millions de dollars, le plus faible total jamais enregistré pour un film de la saga. Force est donc de constater que ces licenciements ne sanctionnent donc pas un échec créatif. Ils traduisent plutôt un choix structurel assumé par Josh D’Amaro : produire moins, mais mieux, quitte à réduire les équipes en interne. De quoi forcément laisser des traces en coulisses…