Pixar dévoile enfin les premières images de Toy Story 5, et la bande-annonce met l’intelligence artificielle au cœur de la menace. Mais derrière ce vernis technologique, le film semble viser une inquiétude beaucoup plus proche de nous.
La saga Toy Story a toujours reflété son époque : peur d’être remplacé, obsolescence, le passage de l'enfance à l'âge adulte (souvenez-vous de la fin déchirante du troisième opus). Avec le premier trailer de Toy Story 5, Pixar reste fidèle à cette tradition en introduisant une nouvelle forme de danger inspirée par les technologies du moment. Une menace parfaitement ancrée dans notre actualité, mais qui, comme souvent chez Pixar, sert surtout de prétexte à un thème plus profond. Car derrière l’IA toute-puissante, le studio semble vouloir interroger une crainte beaucoup plus universelle : celle de perdre sa place dans un monde qui change trop vite.
Woody et Buzz affrontent le temps d'écran
Dans Toy Story 5, Woody, Buzz et les autres jouets se retrouvent face à un adversaire inédit : un système électronique et d'intelligence artificielle. Le trailer montre les jouets paniqués par l'arrivée d'une tablette pour enfants, Lilypad, qui semble être l'antagoniste de ce nouvel opus, et très appréciée par Bonnie, l'enfant chez qui ils vivent.
Pourtant, Pixar ne s’attarde pas sur le fonctionnement de cette IA ni sur une critique frontale des technologies modernes. La bande-annonce, très courte, laisse surtout entendre une autre détresse : face à ces jouets hyper-connectés, les héros historiques semblent dépassés, presque invisibles. L’IA n’est alors qu’un miroir — une version technologique de l’éternel motif du jouet remplacé par plus moderne.
Ce choix narratif renoue avec les racines de la saga : dans Toy Story, Woody craignait déjà d’être supplanté par un jouet plus avancé. Ici, Pixar transpose cette anxiété dans l’ère contemporaine, où la vitesse du progrès est devenue elle-même source d’instabilité émotionnelle. Le danger ne vient pas tant de l’IA que de ce qu’elle représente : une forme de monde qui avance sans vous.
Pixar semble mettre en garde les parents face aux dangers de la technologie
La véritable inquiétude évoquée rapidement par le trailer n’est donc pas technologique, mais profondément humaine. Les jouets font face à une question universelle : que devient-on quand tout évolue trop vite autour de nous ? La peur de l’obsolescence — que ce soit sociale, émotionnelle ou professionnelle — résonne à chaque scène où les protagonistes tentent de s’adapter.
Pixar semble vouloir rappeler que cette sensation est l’un des grands défis de notre époque. L’IA n’est pas seulement un outil : elle cristallise des angoisses collectives, et le film utilise ce symbole pour explorer la difficulté d’exister dans une société qui valorise sans cesse la nouveauté. Pixar a toujours utilisé ses films pour traiter de thématiques plus profondes, et Toy Story 5, pourtant attendu avec crainte par les fans de la saga, ne devrait pas déroger à la règle.
Enfin, la bande-annonce suggère que la résolution de ce conflit ne se fera pas en combattant la technologie, mais en retrouvant ce qui a toujours uni les jouets : la loyauté, l’amitié, et la capacité à rester solidaires malgré le changement. Une manière élégante pour Pixar de rappeler que, face aux peurs modernes, les réponses restent souvent intemporelles. Sortie prévue en juin 2026, exclusivement au cinéma.