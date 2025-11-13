Dans Toy Story 5, Woody, Buzz et les autres jouets se retrouvent face à un adversaire inédit : un système électronique et d'intelligence artificielle. Le trailer montre les jouets paniqués par l'arrivée d'une tablette pour enfants, Lilypad, qui semble être l'antagoniste de ce nouvel opus, et très appréciée par Bonnie, l'enfant chez qui ils vivent.

Pourtant, Pixar ne s’attarde pas sur le fonctionnement de cette IA ni sur une critique frontale des technologies modernes. La bande-annonce, très courte, laisse surtout entendre une autre détresse : face à ces jouets hyper-connectés, les héros historiques semblent dépassés, presque invisibles. L’IA n’est alors qu’un miroir — une version technologique de l’éternel motif du jouet remplacé par plus moderne.

Ce choix narratif renoue avec les racines de la saga : dans Toy Story, Woody craignait déjà d’être supplanté par un jouet plus avancé. Ici, Pixar transpose cette anxiété dans l’ère contemporaine, où la vitesse du progrès est devenue elle-même source d’instabilité émotionnelle. Le danger ne vient pas tant de l’IA que de ce qu’elle représente : une forme de monde qui avance sans vous.