Le plus appréciable, c'est qu'il n'y a évidemment aucune manipulation à faire côté client. Vous n'avez pas besoin de changer d'offre, d'activer une option payante ou de ressortir la carte bleue. L'évolution s'applique automatiquement, dès aujourd'hui, à tous les abonnés Free Max, qu'ils soient déjà clients ou qu'ils viennent tout juste de souscrire au forfait. Qu'on voyage avec une SIM physique ou une eSIM, il suffit de laisser les données à l'étranger activées sur son mobile pour en profiter, sans souscrire de nouveau forfait ni chasser la carte SIM prépayée ou l'option hors de prix une fois sur place.