Free annonce mardi l'extension de son Forfait Free Max à cinq nouvelles destinations. L'opérateur porte à plus de 140 le nombre de pays où l'internet mobile reste illimité, sans changement de prix ni d'option supplémentaire.
Mine de rien, cela fait près de quatre mois que Free a bousculé le marché avec son forfait 100 % illimitée, et visiblement l'opérateur ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Ce mardi 21 juillet, l'opérateur annonce l'ajout de Saint-Martin, Bonaire, Curaçao, Saba et Saint-Eustache à la longue liste des destinations couvertes par le Forfait Free Max. Une extension automatique, gratuite, qui confirme l'intention de renforcer continuellement l'offre.
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Le forfait Free Max, cinq destinations en plus, et le même prix
Concrètement, les abonnés au Forfait Free Max peuvent désormais utiliser leur internet mobile en illimité à Saint-Martin (partie néerlandaise), Bonaire, Curaçao (après sa piqure de notoriété pendant la Coupe du monde), Saba et Saint-Eustache. Cinq territoires des Caraïbes qui rejoignent une liste déjà longue de plus de 135 pays et régions, portant le total à plus de 140 destinations couvertes par cette formule sans engagement.
Le plus appréciable, c'est qu'il n'y a évidemment aucune manipulation à faire côté client. Vous n'avez pas besoin de changer d'offre, d'activer une option payante ou de ressortir la carte bleue. L'évolution s'applique automatiquement, dès aujourd'hui, à tous les abonnés Free Max, qu'ils soient déjà clients ou qu'ils viennent tout juste de souscrire au forfait. Qu'on voyage avec une SIM physique ou une eSIM, il suffit de laisser les données à l'étranger activées sur son mobile pour en profiter, sans souscrire de nouveau forfait ni chasser la carte SIM prépayée ou l'option hors de prix une fois sur place.
Une bonne nouvelle donc, puisque plutôt que de casser les prix ou de multiplier les offres, Free enrichit son nouveau produit phare sur mobile, lancé fin mars dernier. L'opérateur en profite d'ailleurs pour rappeler qu'il reste, à ce jour, le seul en France à intégrer ces cinq territoires caribéens dans un forfait mobile. Une manière plutôt fûtée de continuer à faire parler du Forfait Free Max, sans toucher à son tarif ni à son positionnement déjà agressif.
Free Max contre Mega BiG, le match des forfaits voyage
Depuis le lancement du Forfait Free Max fin mars 2026, à 29,99 euros par mois (ou 19,99 euros pour les abonnés Freebox), la concurrence s'active. Bouygues Telecom a notamment répliqué fin avril avec son forfait Mega BiG, proposé au même tarif et couvrant plus de 150 destinations. Un rappel bienvenu pour Free, fort de ses 23,3 millions d'abonnés (dont 15,7 millions en mobile à fin mars 2026), à l'heure où la concurrence tente de rattraper son retard.
Sur le papier, l'offre de Bouygues couvre dvantage de pays. Mais dans les faits, Mega BiG reste plafonné à 250 Go en France et 40 Go à l'étranger, quand Free Max continue de miser sur l'illimité pur et simple, sans compteur ni mauvaise surprise en fin de mois, même s'il faut en faire pour atteindre cette barre de 250 Go. Chose à savoir, chez Free, cet illimité à l'étranger reste soumis aux conditions générales et à une utilisation dite « raisonnable », réservée à un usage strictement privé et personnel.
En ajoutant ces cinq destinations sans toucher au prix, Free renforce donc une offre déjà solide face à ses rivaux. De quoi rassurer les globe-trotters en plein cœur de l'été, et rappeler que la bataille des forfaits voyage est loin d'être terminée.