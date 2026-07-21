Publiés le 14 juillet dans la revue PLOS Biology, ces travaux montrent qu'un souvenir d'enfance n'est jamais figé dans le cerveau. Il change littéralement d'adresse avec le temps, glissant d'un réseau à un autre, tout en restant activable par un simple parfum. Les auteurs avancent même une piste plus large, inspirée du concept des « concept cells » identifiées chez l'humain : ces neurones précoces du nez pourraient être la toute première brique d'une mémoire qui, avec les années, deviendrait multisensorielle et abstraite. De quoi donner un tout nouveau sens scientifique à la fameuse madeleine trempée dans le thé de Proust et peut-être, un jour, des pistes pour mieux comprendre comment la mémoire se construit, se transforme, ou se délite avec l'âge.