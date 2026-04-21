Dans les faits, le dispositif reste toutefois très rudimentaire. Un transducteur est placé sur le front, avec un pad gélatineux pour assurer le contact, puis le signal est orienté vers le bulbe olfactif en traversant le crâne. Les chercheurs se sont appuyés sur des données IRM pour ajuster le ciblage, ainsi que la fréquence et le timing des ultrasons.



Les premiers tests montrent des résultats contrastés. Certains participants ont identifié des odeurs relativement nettes (air frais, ozone, bois brûlé ou matière en décomposition) tandis que d’autres évoquent des sensations plus diffuses, difficiles à qualifier. Les perceptions les plus précises semblent localisées, comme si l’odeur provenait d’un point spécifique, mais ces effets restent inégaux. Autre point notable : la respiration influence fortement l’expérience. Une légère inspiration tend à renforcer la perception, ce qui suggère que le mécanisme n’est pas encore totalement maîtrisé. À ce stade, les résultats reposent sur un nombre limité de tests et sur des ressentis subjectifs, ce qui invite à rester prudent quant à leur reproductibilité.