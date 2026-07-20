Le cloud gaming comme solution, au moins partielle, à la crise provoquée par l'inflation considérable autour de la DRAM et de la NAND ?
Partenaire du géant chinois du jeu vidéo Tencent, Lenovo prépare une console portable exclusivement tournée vers le cloud gaming. La Legion C700 pourra se passer d'espace de stockage interne et, ainsi, être proposée à un tarif moins délirant que les concurrentes classiques.
Une console réservée à la Chine… pour le moment
Chez Lenovo, la marque Legion se focalise sur les consoles portables. Nous avons déjà eu l'occasion d'en tester certains modèles, mais la C700 est un produit un peu à part qui se dévoile enfin, quoique partiellement.
La Legion C700 est évoquée de manière très subtile depuis un petit moment alors que Lenovo travaille main dans la main avec Tencent afin de concevoir une machine pensée pour le jeu en streaming, le cloud gaming via le service START mis au point par le géant chinois du jeu vidéo.
Encore lacunaires, les premières informations techniques à propos de cette console nous sont parvenues grâce à Notebookcheck et VideoCardz. Et, premier bon point, Lenovo semble avoir décidé de mettre l'accent sur la qualité de son écran, malgré l'emploi d'une dalle « simplement » IPS.
La Legion C700 disposera effectivement d'un écran de 7,82 pouces de diagonale. C'est plus que la plupart des modèles de console portable en vente à l'heure actuelle et, pour ne donner qu'un exemple, le Steam Deck est passé de 7 pouces sur sa première version à 7,6 pouces sur sa mouture OLED.
Lenovo ne se contente pas d'un écran de grande taille, les spécifications de la dalle partent sur de bonnes bases avec une fréquence de rafraîchissement donnée à 120 Hz, même si nous manquons de précisions.
Un partenariat cloud gaming avec Tencent
Est-ce que la dalle sera compatible avec la fréquence de rafraîchissement variable (VRR) ? Mystère. Pas d'informations non plus sur le rendu des couleurs ou la luminosité/le contraste de cet écran. Nos confrères n'en savent pas plus pour le moment, mais ont des précisions quant aux contrôleurs.
Lenovo semble effectivement vouloir miser sur la qualité en indiquant que les mini-sticks sont TMR (tunnel magnetoresistance). Il s'agit donc de sticks à effet tunnel magnétorésistif : ils sont dotés de capteurs magnétiques pour une précision plus importante et l'absence de drift.
Il en va d'ailleurs plus ou moins de même pour les gâchettes qui profitent cette fois de la technologie à effet Hall. Là encore un gage de qualité qui doit limiter l'usure mécanique sur le long terme et ses conséquences sur la précision des contrôles. Rien de tel pour la croix directionnelle, forcément.
Quatre boutons programmables (deux proches de gâchettes, deux au dos de la machine) sont également au menu, mais c'est à peu près tout ce que nous pourrons tirer des infographies officielles publiées par nos confrères.
Lenovo entretient donc toujours le mystère sur le processeur embarqué, mais une chose est certaine : grâce au cloud gaming et à l'association avec le service START de Tencent, l'espace de stockage interne de la Legion C700 devrait être très réduit.
Pour l'heure exclusivement prévue sur le marché chinois – Tencent START n'est pas encore disponible ailleurs –, la Legion C700 devrait logiquement être moins affectée par la crise actuelle sur la DRAM et la NAND. Il faudra vérifier cela à sa sortie, toujours prévue pour août.