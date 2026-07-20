Chez Lenovo, la marque Legion se focalise sur les consoles portables. Nous avons déjà eu l'occasion d'en tester certains modèles, mais la C700 est un produit un peu à part qui se dévoile enfin, quoique partiellement.

La Legion C700 est évoquée de manière très subtile depuis un petit moment alors que Lenovo travaille main dans la main avec Tencent afin de concevoir une machine pensée pour le jeu en streaming, le cloud gaming via le service START mis au point par le géant chinois du jeu vidéo.

Encore lacunaires, les premières informations techniques à propos de cette console nous sont parvenues grâce à Notebookcheck et VideoCardz. Et, premier bon point, Lenovo semble avoir décidé de mettre l'accent sur la qualité de son écran, malgré l'emploi d'une dalle « simplement » IPS.