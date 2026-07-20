Canal+ a déployé ce 20 juillet 2026 un nouveau plan de service, avec au programme le lancement de Canal+ Foot en 4K HDR, l'arrivée de 26 chaînes régionales, mais aussi la disparition d'Olympia TV et de MCM.
Chaque mise à jour de plan de service chez Canal+ ressemble à un jeu de chaises musicales, avec certaines chaînes qui arrivent en grande pompe, quand d'autres s'éteignent sans faire de bruit, ou presque. Ce lundi 20 juillet 2026, l'opérateur a activé sa nouvelle grille, avec en vedette le lancement de CANAL+ FOOT en 4K HDR et l'arrivée de 26 chaînes régionales France 3. Chez les abonnés en revanche, entre les suppressions et certaines interrogations techniques, l'accueil de ce nouveau PDS est un peu plus froid.
Ce qui débarque sur Canal+ : du foot en 4K HDR et de nouvelles chaînes régionales
La grande nouveauté du jour, c'est sans doute le passage de Canal+ Foot en 4K HDR, une chaîne disponible via satellite, ADSL-Fibre et OTT. Elle est désormais accessible sur les canaux 11, 61 et 101, avec un rendu audio en Dolby 5.1. De quoi satisfaire les amateurs de ballon rond, même si certains abonnés regrettent que cette bande passante supplémentaire ne profite pas plutôt au son.
Autre arrivée notable, les 26 chaînes de France 3 Région rejoignent la mosaïque des chaînes, numérotées de 350 à 376. Diffusées en SD et en stéréo, elles seront accessibles sur les décodeurs Canal+ recevant le satellite et/ou l'OTT, un ajout certes plus discret, mais qui élargit l'offre régionale du bouquet.
CANAL+ en profite aussi pour généraliser son « expérience simplifiée ». En gros, le décodeur choisit désormais automatiquement la meilleure qualité disponible au moment du zapping, en basculant en 4K HDR si l'équipement le permet, ou en HD dans le cas contraire, sans aucune manipulation à effectuer de la part de l'abonné. Ce déploiement se fait en deux temps, avec un premier lot, actif sur le satellite depuis fin mars, qui concernait déjà France 2, Canal+, Canal+ Box Office et Canal Évènement 4K ; et le second qui généralise le dispositif à tous les vecteurs de diffusion et y ajoute Canal+ Foot.
Pour les abonnés qui préfèrent garder la main, le menu HDR du décodeur conserve les réglages « Auto », recommandé pour 99 % des usages, qui adapte automatiquement l'image ; « Activé », qui force le HDR même sur un téléviseur non compatible, au risque d'un écran noir ; et « Désactivé », qui force la HD y compris sur les chaînes prévues pour l'ultra-haute définition. Un bloc de canaux dédié, numéroté de 100 à 102, permet d'accéder directement aux flux 4K HDR de Canal+, Canal+ Foot et France 2 sur les équipements compatibles. Canal+ Box Office reste proposée en 4K SDR selon le matériel utilisé.
Les box Orange TV5/TV6 et SFR STB8 ne sont pas oubliées. La 4K HDR débarque chez leurs utilisateurs pour France 2 (canaux 2 et 232), Canal+ (4 et 9) et Canal Évènement 4K HDR (64). Sur l'application Canal+, la même qualité est disponible pour Canal+ et l'Évènement 4K, mais le canal 9 disparaît de l'interface.
Ce qui disparaît, entre suppressions et grogne des abonnés
Concernant les départs maintenant, deux chaînes historiques tirent leur révérence. Il s'agit d'Olympia TV et de MCM, dont la diffusion s'est arrêtée dès le 30 juin sur l'ensemble des réseaux. Un panneau « cette chaîne ne fait plus partie des offres » a remplacé leur signal, et leur numérotation a disparu de la grille Canal+, comme de la TNT. Plusieurs ajustements techniques accompagnent ce plan de service. Par exemple, la fonction « Revoir » inopérante ce 20 juillet, donc pas de rattrapage possible sur la journée, le bloc HD est supprimé pour les chaînes numérotées à partir de 500 en ADSL/Fibre, et Novelas TV change de nom pour devenir Novelas+.
La prise en compte du nouveau plan ne se fait pas partout au même moment : les décodeurs satellite l'ont intégré dès leur réveil, depuis 3 heures du matin ; les box ADSL/Fibre ont basculé à l'entrée dans l'univers Canal+, aux alentours de 10 heures ; et les décodeurs OTT ont pris le relais dès leur démarrage, également vers 10 heures. Sur l'application, en revanche, la mise à jour est immédiate. En cas de blocage, Canal+ recommande une recherche rapide des chaînes en satellite, un reset du décodeur en ADSL/Fibre ou en TNT/OTT, et simplement une déconnexion-reconnexion sur l'application.
Sur le forum d'assistance de Canal+, l'accueil n'est pas fantastique. Plusieurs abonnés dénoncent une accumulation de suppressions ces dernières années (Ligue 1, Disney+, MTV, et plus récemment TV Breizh, Ushuaïa TV, Histoire TV sur fond de conflit avec TF1) sans baisse de prix correspondante ; l'un d'eux résume : « la seule chose qui ne baisse pas, c'est le prix ». D'autres comparent, non sans amertume, l'offre Canal+ à celle de la concurrence, jugée plus généreuse en nouvelles chaînes.
Sur le plan technique aussi, les critiques fusent, toutes deux venues du même abonné, visiblement remonté. Il regrette d'abord que la bande passante supplémentaire sur le satellite aille au football en 4K plutôt qu'à une amélioration du son en Dolby Digital Plus, avant d'enchaîner en contestant le principe même du HDR forcé sur des programmes qui n'en disposent pas nativement. D'autres s'interrogent sur l'absence de mention des chaînes Ligue 1+ dans ce plan de service, ou jugent l'ensemble un peu léger au regard des attentes. Un débat loin d'être clos donc, à l'image d'un bouquet en perpétuel mouvement.