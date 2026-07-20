La prise en compte du nouveau plan ne se fait pas partout au même moment : les décodeurs satellite l'ont intégré dès leur réveil, depuis 3 heures du matin ; les box ADSL/Fibre ont basculé à l'entrée dans l'univers Canal+, aux alentours de 10 heures ; et les décodeurs OTT ont pris le relais dès leur démarrage, également vers 10 heures. Sur l'application, en revanche, la mise à jour est immédiate. En cas de blocage, Canal+ recommande une recherche rapide des chaînes en satellite, un reset du décodeur en ADSL/Fibre ou en TNT/OTT, et simplement une déconnexion-reconnexion sur l'application.