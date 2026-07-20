Microsoft vient de déployer une mise à jour d’urgence destinée aux PC Dell privés du Patch Tuesday de juillet. Elle corrige le conflit responsable de pertes de performances, de surchauffes et d’arrêts inattendus.
Quelques heures à peine après sa publication, Microsoft avait suspendu le déploiement de sa mise à jour de sécurité de juillet sur plusieurs PC Dell, en raison d’une incompatibilité avec un pilote Intel chargé de la gestion thermique et énergétique. L’éditeur propose désormais une solution avec KB5121767, un correctif publié en dehors du calendrier habituel. Les machines concernées peuvent ainsi recevoir les correctifs de juillet sans s’exposer aux dysfonctionnements provoqués par la première version du Patch Tuesday.
Une deuxième chance pour le Patch Tuesday de juillet
Pour rappel, le problème, signalé par Dell au cours de ses tests, résultait d’un conflit entre la nouvelle interface Windows USB-C Connection Manager et le pilote Intel Innovation Platform Framework Processor Participant installé sur certains PC Dell. Cette incompatibilité pouvait perturber la gestion de la consommation, des performances et de la température de la machine, jusqu’à provoquer des ralentissements, une autonomie réduite, une surchauffe ou des arrêts inattendus.
Microsoft avait donc empêché KB5101650, la mise à jour cumulative du 14 juillet, de s’installer sur les appareils concernés. Publiée en urgence le 18 juillet, KB5121767 reprend l’ensemble de ses correctifs de sécurité et de qualité, tout en réglant le conflit avec le pilote Intel. Les PC jusque-là bloqués peuvent désormais la recevoir par l’intermédiaire de Windows Update. La liste complète des modèles affectés n’a toutefois pas encore été rendue publique.
Les autres machines n’ont, en revanche, aucune raison particulière de l’installer. Elle peut néanmoins se télécharger automatiquement si l’option « Recevez les dernières mises à jour dès qu’elles sont disponibles » est activée, sans conséquence particulière.
- Refonte graphique de l'interface réussie
- Snap amélioré
- Groupes d'ancrage efficaces