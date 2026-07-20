Pour rappel, le problème, signalé par Dell au cours de ses tests, résultait d’un conflit entre la nouvelle interface Windows USB-C Connection Manager et le pilote Intel Innovation Platform Framework Processor Participant installé sur certains PC Dell. Cette incompatibilité pouvait perturber la gestion de la consommation, des performances et de la température de la machine, jusqu’à provoquer des ralentissements, une autonomie réduite, une surchauffe ou des arrêts inattendus.

Microsoft avait donc empêché KB5101650, la mise à jour cumulative du 14 juillet, de s’installer sur les appareils concernés. Publiée en urgence le 18 juillet, KB5121767 reprend l’ensemble de ses correctifs de sécurité et de qualité, tout en réglant le conflit avec le pilote Intel. Les PC jusque-là bloqués peuvent désormais la recevoir par l’intermédiaire de Windows Update. La liste complète des modèles affectés n’a toutefois pas encore été rendue publique.

Les autres machines n’ont, en revanche, aucune raison particulière de l’installer. Elle peut néanmoins se télécharger automatiquement si l’option « Recevez les dernières mises à jour dès qu’elles sont disponibles » est activée, sans conséquence particulière.