Microsoft bloque la mise à jour de juillet 2026 sur plusieurs PC Dell après la découverte d’un conflit avec un pilote Intel chargé de réguler leur consommation et leur température.
Malgré le caractère critique du Patch Tuesday de juillet, la mise à jour de sécurité KB5101650 n’arrivera pas immédiatement sur tous les PC Windows 11. Microsoft a en effet suspendu son déploiement sur plusieurs modèles Dell après avoir identifié une incompatibilité susceptible de perturber leur gestion thermique. Les appareils concernés pourraient alors chauffer davantage, perdre en autonomie, ralentir ou s’éteindre sans prévenir.
Un pilote Intel au cœur du problème
Dans le détail, le problème résulte d’un conflit entre le système et le pilote Intel Innovation Platform Framework Processor Participant, chargé de réguler la consommation, les performances et la température du processeur.
Sur les machines touchées, Windows peut afficher un point d’exclamation jaune à côté du pilote dans le Gestionnaire de périphériques. Celui-ci ne fonctionne alors plus correctement, et le système peine à ajuster la puissance et le refroidissement du PC.
Le problème remonte au 23 juin et à la mise à jour facultative de juin (KB5095093). Son contenu ayant ensuite été intégré au Patch Tuesday de juillet, le même conflit se retrouve désormais dans KB5101650.
Comment revenir en arrière en attendant le correctif
Dell a repéré l’incompatibilité pendant ses tests et l’a signalée à Microsoft. KB5101650 n’est donc plus proposée aux PC identifiés comme incompatibles, en attendant un correctif annoncé dans les prochains jours. Si Windows Update ne vous l’affiche pas, mieux vaut ne pas chercher à forcer son installation.
Si vous avez déjà installé l’une des deux mises à jour incriminées et que les problèmes ont commencé dans la foulée, vous pouvez revenir en arrière depuis Paramètres > Windows Update > Historique des mises à jour > Désinstaller des mises à jour. Sélectionnez ensuite KB5101650, ou KB5095093 si vous aviez installé la préversion de juin, puis cliquez sur Désinstaller.
Si Windows ne démarre plus correctement, passez par Dépannage > Options avancées > Désinstaller des mises à jour > Désinstaller la dernière mise à jour qualité depuis l’environnement de récupération.
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