Dans le détail, le problème résulte d’un conflit entre le système et le pilote Intel Innovation Platform Framework Processor Participant, chargé de réguler la consommation, les performances et la température du processeur.

Sur les machines touchées, Windows peut afficher un point d’exclamation jaune à côté du pilote dans le Gestionnaire de périphériques. Celui-ci ne fonctionne alors plus correctement, et le système peine à ajuster la puissance et le refroidissement du PC.

Le problème remonte au 23 juin et à la mise à jour facultative de juin (KB5095093). Son contenu ayant ensuite été intégré au Patch Tuesday de juillet, le même conflit se retrouve désormais dans KB5101650.