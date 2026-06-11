D’après l’alerte publiée par Redmond et relayée par BleepingComputer, le problème serait toutefois très circonscrit. Il concernerait un faible pourcentage de PC exécutant Windows 11 24H2 ou 25H2, mis à niveau depuis Windows 10 21H2, Windows 10 22H2 ou Windows 11 23H2.

Microsoft ne précise pas à quelle date ces machines ont été mises à niveau, ni ce qui les distingue exactement des autres PC passés par le même parcours. Les codes d’erreur relevés par l’éditeur, 0x80073712 et 0x800f0993, donnent en revanche une indication sur la nature du blocage. Le premier renvoie à un magasin de composants Windows endommagé ou incomplet. Le second indique que la chaîne d’installation ne retrouve pas tous les éléments nécessaires pour appliquer la mise à jour cumulative.

Pour éviter que le problème se reproduise sur d’autres machines susceptibles d’entrer dans ce périmètre, l’entreprise confirme avoir déployé une mesure préventive côté Windows Update dès le 19 mai dernier. Ce correctif ne remet toutefois pas d’aplomb les PC déjà affectés avant cette date, qui peuvent encore échouer à installer les mises à jour de juin.