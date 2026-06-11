Le Patch Tuesday de juin ne passe pas sur tous les PC Windows 11. Microsoft avait identifié le blocage en amont et détaille désormais la marche à suivre.
Une fois n’est pas coutume, il ne s’agit pas d’un bug repéré après coup par des utilisateurs et utilisatrices qui se seraient cassé les dents sur Windows Update, mais bien d’un problème déjà identifié par Microsoft. Depuis plusieurs semaines, une partie des PC Windows 11 24H2 ou 25H2 peut échouer à installer les mises à jour mensuelles. L’éditeur confirme avoir pris des mesures dès le 19 mai dernier pour éviter que de nouveaux appareils soient touchés, mais les machines déjà affectées avant le déploiement de ce correctif peuvent encore se retrouver privées du Patch Tuesday de juin.
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Un problème limité à une poignée de PC
D’après l’alerte publiée par Redmond et relayée par BleepingComputer, le problème serait toutefois très circonscrit. Il concernerait un faible pourcentage de PC exécutant Windows 11 24H2 ou 25H2, mis à niveau depuis Windows 10 21H2, Windows 10 22H2 ou Windows 11 23H2.
Microsoft ne précise pas à quelle date ces machines ont été mises à niveau, ni ce qui les distingue exactement des autres PC passés par le même parcours. Les codes d’erreur relevés par l’éditeur, 0x80073712 et 0x800f0993, donnent en revanche une indication sur la nature du blocage. Le premier renvoie à un magasin de composants Windows endommagé ou incomplet. Le second indique que la chaîne d’installation ne retrouve pas tous les éléments nécessaires pour appliquer la mise à jour cumulative.
Pour éviter que le problème se reproduise sur d’autres machines susceptibles d’entrer dans ce périmètre, l’entreprise confirme avoir déployé une mesure préventive côté Windows Update dès le 19 mai dernier. Ce correctif ne remet toutefois pas d’aplomb les PC déjà affectés avant cette date, qui peuvent encore échouer à installer les mises à jour de juin.
Une réparation manuelle pour les PC déjà bloqués
Si vous êtes vous-même concerné par ces blocages, Microsoft recommande de supprimer un paquet de mise à jour déjà présent sur la machine, identifié par l’éditeur comme responsable du blocage dans la chaîne d’installation.
La manipulation passe par DISM, l’outil intégré à Windows qui permet de modifier ou réparer les composants du système. Il faudra ouvrir une invite de commandes avec les droits d’administrateur et saisir la commande suivante :
dism /online /remove-package /packagename:Package_for_RollupFix~31bf3856ad364e35~amd64~~26100.1742.1.10
Dans le cas où cette solution serait insuffisante, et en l’absence de correctif automatique annoncé pour les machines déjà coincées, il vous faudra réparer Windows 11 en relançant l’installation du système sans supprimer vos fichiers ni vos paramètres. L’opération peut passer par les paramètres de récupération de Windows, via Paramètres > Système > Récupération > Résoudre les problèmes avec Windows Update > Réinstaller maintenant, ou par un support d’installation de Windows 11 en choisissant de conserver les fichiers personnels et les applications.
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