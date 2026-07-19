Tesla a lancé un vélo d’équilibre à 225 dollars, soit environ 197 euros, pour les enfants de 2 à 5 ans. Avec un cadre en magnésium, ce balance bike for kids n’a ni pédales ni freins. Les acheteurs ont pourtant épuisé le stock en quelques heures.
Le constructeur californien a élargi sa gamme de jouets pour enfants avec un cadre à deux roues sans pédales, pensé pour l’apprentissage de l’équilibre avant le vélo classique. Notre bonne vieille draisienne. Le vélo roule uniquement grâce à la seule force des jambes de l’enfant, sans moteur ni frein. La marque propose cinq réglages de hauteur de selle, une longueur de jambe minimale de 35 centimètres, une charge recommandée de 30 kilogrammes et une limite maximale de 35 kilogrammes. Avec un prix de 225 dollars, soit environ 197 euros, Tesla est encore une fois au sommet du marché, loin devant la moyenne du secteur, comprise entre 44 et 105 euros selon les modèles. Tesla vend déjà un Cybertruck miniature à 1500 dollars, soit 1311 euros, et un quad Cyberquad à 1650 dollars, soit 1442 euros, pour les plus jeunes.
Tesla a présenté avec ce vélo son premier deux-roues officiel. On voyait déjà des rendus imaginés par des fans circuler autour d’un vélo électrique de la marque, sans suite officielle jusqu’ici. Le blanc du cadre et la selle noire reprennent les codes esthétiques déjà appliqués aux véhicules et aux autres jouets de la gamme. Le montage prend peu de temps, faute de pièces mécaniques complexes, et Tesla fournit les outils ainsi qu’une notice en ligne.
Le Balance Bike For Kids de Tesla plus cher qu’un vélo haut de gamme
À 249 dollars, soit environ 218 euros, le vélo Woom 1 propose un cadre en magnésium comparable, doté de freins. Le Strider 14x Sport, également premium, affiche 220 dollars, soit 192 euros. Chez Hornit, un cadre en magnésium coûte 73 dollars, soit 64 euros, sans logo automobile associé. En clair, le modèle Tesla facture le tarif le plus élevé du secteur pour un cadre dépourvu à la fois de pédales et de freins. Les professionnels de la petite enfance recommandent pourtant ce type de vélo en alternative aux roulettes d’apprentissage classiques.
Une draisienne en rupture de stock en quelques heures seulement
On ne sait pas combien de ces draisiennes se sont vendues car Tesla n’a pipé mot sur le sujet. En revanche, le stock initial a été écoulé très rapidement, malgré l’absence d’équipements de sécurité que l’on attend en principe sur les vélos pour enfants. Il faudra faire patienter vos chérubins jusqu’à fin août si vous commandez un Balance Bike For Kids de Tesla aujourd’hui. Et pour les intéressés, il faut laisser son adresse e-mail pour recevoir une alerte au retour du produit. Tesla réserve par ailleurs l’achat aux détenteurs d’un compte client, une condition appliquée aussi à d’autres accessoires liés aux véhicules.
Une famille équipée de l’ensemble des jouets de la marque débourserait 3375 dollars, soit environ 2949 euros, en additionnant le vélo à 225 dollars, sans compter le tee-shirt assorti pour 30 dollars supplémentaires, soit 26 euros, le Cybertruck miniature à 1500 dollars et le quad Cyberquad à 1650 dollars.
Tesla avait développé ce dernier avec Radio Flyer en 2021, avant qu’il n’ait subi un rappel pour non-conformité aux normes de sécurité applicables aux quads pour enfants.
Les amateurs de la marque réclament depuis des années un vélo électrique pour adultes, mais Elon Musk a freiné à plusieurs reprises en invoquant un accident survenu durant son adolescence. Rivian a lancé Also, une entreprise dédiée aux vélos électriques, pendant que BMW élargit sa propre offre dans ce segment.