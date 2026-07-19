On ne sait pas combien de ces draisiennes se sont vendues car Tesla n’a pipé mot sur le sujet. En revanche, le stock initial a été écoulé très rapidement, malgré l’absence d’équipements de sécurité que l’on attend en principe sur les vélos pour enfants. Il faudra faire patienter vos chérubins jusqu’à fin août si vous commandez un Balance Bike For Kids de Tesla aujourd’hui. Et pour les intéressés, il faut laisser son adresse e-mail pour recevoir une alerte au retour du produit. Tesla réserve par ailleurs l’achat aux détenteurs d’un compte client, une condition appliquée aussi à d’autres accessoires liés aux véhicules.

Une famille équipée de l’ensemble des jouets de la marque débourserait 3375 dollars, soit environ 2949 euros, en additionnant le vélo à 225 dollars, sans compter le tee-shirt assorti pour 30 dollars supplémentaires, soit 26 euros, le Cybertruck miniature à 1500 dollars et le quad Cyberquad à 1650 dollars.

Tesla avait développé ce dernier avec Radio Flyer en 2021, avant qu’il n’ait subi un rappel pour non-conformité aux normes de sécurité applicables aux quads pour enfants.

Les amateurs de la marque réclament depuis des années un vélo électrique pour adultes, mais Elon Musk a freiné à plusieurs reprises en invoquant un accident survenu durant son adolescence. Rivian a lancé Also, une entreprise dédiée aux vélos électriques, pendant que BMW élargit sa propre offre dans ce segment.