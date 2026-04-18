À 58 km/h dans une rue de Washington limitée à 40, David Pierce, rédacteur en chef de The Verge, a doublé une voiture en roulant sur l'Olto. Son engin est autorisé sans permis ni plaque et pourtant, il bénéficie du statut légal d'un vélo électrique de classe 2 aux États-Unis, un cadre juridique que Joseph et Eddie Cohen, frères et cofondateurs d'Infinite Machine, anciens développeurs logiciels, ont choisi délibérément pour construire leur produit.

L'Olto pèse 80 kilos, son moteur développe 2 kW en pointe et la vitesse maximale débloquée atteint 58 km/h. Ses pédales sont magnétiques, rétractables, conçues pour rester en position repose-pieds. Joseph Cohen conseille lui-même aux acheteurs de ne pas pédaler. Sur l'exemplaire testé par notre confrère américain Fortune, la chaîne était rouillée et recouverte d'un capot plastique, rendant tout entretien impossible. Personne ne pédale sur l'Olto. Les pédales sont là pour satisfaire la définition légale du vélo électrique, rien d'autre. Bien joué.