Afin d’améliorer l’équilibre de son scooter à basse vitesse (mais aussi lorsqu’il est complètement à l’arrêt) Omoway mise sur une technologie d’auto-équilibrage avancée, via un gyroscope à moment cinétique.

Celle-ci est évidemment épaulée par des algorithmes d’intelligence artificielle, chargés d’analyser en temps réel les mouvements du véhicule afin de lui permettre de rester stable de manière totalement autonome.