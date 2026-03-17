Omoway, une start-up chinoise, va lancer un nouveau deux-roues électrique capable de tenir debout tout seul, se définissant comme « le premier scooter électrique auto-équilibré au monde ».
Chapeauté par des anciens employés de la marque automobile chinoise XPeng, Omoway a récemment fait la démonstration d'un tout nouveau scooter électrique, qui va se jouer des règles de l'équilibre. Avec cette approche, Omoway ambitionne de participer activement à l’évolution des motos intelligentes et « à la construction de la mobilité urbaine de demain. »
Le premier scooter auto-équilibré au monde !
Afin d’améliorer l’équilibre de son scooter à basse vitesse (mais aussi lorsqu’il est complètement à l’arrêt) Omoway mise sur une technologie d’auto-équilibrage avancée, via un gyroscope à moment cinétique.
Celle-ci est évidemment épaulée par des algorithmes d’intelligence artificielle, chargés d’analyser en temps réel les mouvements du véhicule afin de lui permettre de rester stable de manière totalement autonome.
Concrètement, lors d’un arrêt à un feu rouge, à un stop ou encore dans un embouteillage, le conducteur n’a plus besoin de poser le pied au sol pour maintenir l’engin en équilibre. Le scooter se stabilise seul, simplifiant ainsi les manœuvres du quotidien et améliorant le confort d’utilisation.
Des commandes lancées dès avril prochain
Si plusieurs constructeurs se sont déjà aventurés sur ce terrain à travers divers concepts plus ou moins aboutis, Omoway assure pour sa part que son modèle, baptisé Omo X, passera bien au stade de la production de série. Le scooter est attendu sur le marché dès 2026, avec une commercialisation destinée au grand public.
Dans un premier temps, la marque prévoit d’ouvrir les précommandes dès le mois d’avril. Le lancement commercial devrait toutefois se faire exclusivement en Indonésie dans un premier temps, avant une éventuelle expansion vers d’autres marchés.
Évidemment, en plus de la gestion de l'équilibre, capteurs et caméras vont se charger de scruter en permanence l’environnement du véhicule, tandis que l’électronique embarquée promet de réagir en quelques millisecondes. On devrait également retrouver un système de stationnement autonome, mais aussi une recharge par induction.
La marque indique que le système pourra ainsi intervenir pour renforcer l’adhérence sur chaussée humide, apporter un soutien dans les virages ou encore initier une manœuvre d’évitement en cas de situation critique. À voir maintenant si ce scooter pour le moins futuriste parviendra jusqu'en Europe.