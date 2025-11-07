Présenté au Japan Mobility Show 2025, le concept Walk Me de Toyota ne ressemble à rien de ce que l’on connaît. Ni voiture, ni robot, ni fauteuil roulant au sens classique : c’est une plateforme de mobilité à quatre pattes, pensée pour aider les personnes à se déplacer dans des environnements où les roues montrent leurs limites.
Escaliers, trottoirs irréguliers, chemins de campagne… rien ne semble résister à ce "Walk Me", un robot atypique et porteur de promesses pour les personnes à mobilité réduite.
Quand la nature inspire la mobilité de demain
Pour concevoir Walk Me, Toyota s’est directement inspiré du monde animal. Le fauteuil remplace les roues par quatre jambes articulées et repliables, capables de marcher, grimper et même s’agenouiller. Grâce à un ensemble de capteurs, de radars et d’algorithmes d’intelligence artificielle, chaque patte ajuste sa position en temps réel pour maintenir l’équilibre et franchir les obstacles avec souplesse.
Cette approche biomimétique s’inspire des chèvres ou des crabes, dont les mouvements assurent stabilité et agilité sur les terrains les plus hostiles. À mi-chemin entre un robot Boston Dynamics et un fauteuil d’assistance, Walk Me illustre la volonté de Toyota de rendre la robotique utile et inclusive.
Un fauteuil autonome qui se plie, se range et réagit à la voix
Le siège, au design doux et ergonomique, s’adapte à la morphologie de l’utilisateur. Il peut être contrôlé par la voix ou via des poignées latérales, et affiche sur un petit écran la distance parcourue ou le niveau de batterie. Toyota promet une autonomie d’une journée complète et une recharge aussi simple qu’un smartphone. Mieux encore, le fauteuil peut se replier automatiquement : ses pattes se rétractent pour former un ensemble compact, facile à transporter ou à ranger. Une fois réactivé, il se déploie et s’équilibre seul avant de reprendre la marche.
Pour l’heure, Walk Me n’est qu’un prototype de recherche. Toyota n’a annoncé ni prix ni date de commercialisation. Mais cette démonstration souligne l’ambition du constructeur de réinventer la mobilité individuelle à travers des solutions inspirées du vivant et dopées à l’intelligence artificielle. Loin du simple gadget, ce fauteuil robotisé ouvre la voie à une mobilité plus humaine, capable de s’adapter aux besoins réels de chacun, là où les roues, elles, s’arrêtent.