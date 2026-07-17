Deux statuts sont proposés aux candidats. Les entreprises qui visent celui de participant direct doivent afficher au moins 150 millions d'euros de dépenses éligibles et passer par la case notification à Bruxelles. Les partenaires associés, eux, s'en sortent avec un ticket d'entrée à 40 millions et une procédure allégée. La seule condition commune est que le projet ne doit avoir touché aucune aide publique et ne pas avoir déjà démarré. Autre exigence de taille, les candidats devront prouver que leur projet ne pourrait tout simplement pas voir le jour sans coup de pouce de l'État, tout en générant des retombées économiques chiffrées pour le territoire national. Un bonus est même prévu pour les projets qui s'articulent avec les lignes pilotes du Chips Act européen.