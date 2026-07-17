À l’observatoire de Las Campanas, dans le désert d’Atacama, le télescope Magellan Clay a observé le transit de LHS 1140 b devant son étoile. Cette approche, fondée sur la spectroscopie de transmission, analyse la lumière de l’étoile qui traverse l’atmosphère de la planète pendant le transit. Juste avant ce passage, puis quelques minutes après, l’équipe de Collin Cherubim a repéré une absorption excédentaire dans le spectre de la lumière stellaire, à la longueur d’onde propre à l’hélium. Le gaz s’échappe alors de la haute atmosphère de la planète, vers l’espace. Selon Collin Cherubim, cette détection a surtout confirmé que la planète conserve une atmosphère.

L'’hélium seul ne renseigne pas sur la composition complète de l’air de LHS 1140 b. Il a prouvé en revanche que la planète a gardé du gaz depuis des milliards d’années, malgré la proximité de son étoile. Laura Kreidberg, astronome à l’institut Max Planck pour l’astronomie, voit dans cette détection un jalon pour la recherche de mondes habitables, sans avoir participé à l'’étude.

Auparavant, les indications d’atmosphères sur des planètes rocheuses provenaient uniquement de signaux indirects. Cette fois, les astronomes ont mesuré l’hélium directement, pour la première fois sur une planète de ce type.

Une atmosphère protège la surface d’une planète contre les radiations de son étoile. Elle retient aussi l’eau liquide, nécessaire à la vie. Selon Laura Kreidberg il y a des chances de trouver des environnements habitables en dehors du Système solaire.

Autour de la même étoile, une seconde planète rocheuse orbite aux côtés de LHS 1140 b. Cette voisine n’a livré, jusqu’ici, aucun signe d’atmosphère comparable.