Les utilisateurs de la plateforme GravityZone de Bitdefender sont d'ores et déjà protégés contre cette classe d'attaques, sans action de leur part, prévient le spécialiste cyber. Pour les autres, la marque conseille de se rapprocher de son éditeur de sécurité afin de savoir si son produit vérifie réellement le fichier exécuté, plutôt que de se fier aveuglément au chemin rapporté par Windows. Les plus curieux, ou les équipes techniques qui voudraient creuser le sujet, pourront également consulter le rapport complet et l'outil de test bindutil, tous deux mis à disposition par Bitdefender sur son dépôt GitHub officiel. De quoi, sans doute, alimenter quelques discussions animées entre équipes IT dans les semaines à venir.