Pour redresser Micromania, le nouveau propriétaire mise sur un stratagème qui lui a déjà permis de sauver EB Games Canada, racheté par le même groupe en 2025. Là-bas, le réseau était déficitaire depuis des années, mais voilà qu'il afficherait aujourd'hui 97 % de magasins rentables, portés par une envolée de 75 % des ventes de produits dérivés et de cartes à collectionner, selon les chiffres communiqués par le consortium. C'est d'autant plus « intéressant », si vous nous passez l'expression, que Sony vient d'annoncer la fin de la production de jeux PlayStation sur disque à partir de 2028, une échéance qui s'annonce délicate pour l'ensemble des enseignes de jeu vidéo physique. Mais la toute première décision des repreneurs canadiens n'avait, elle, rien de commercial. Il s'agissait de redonner à l'enseigne son ancien nom, EB Games, par conviction qu'une marque avec une histoire vaut mieux qu'un rebranding artificiel. Une leçon qu'ils appliquent aussi à Micromania, à une nuance près : cette fois, le nom ne bouge pas.