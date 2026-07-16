Foire aux questions

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À quoi sert Secure Boot dans une machine UEFI, et comment fonctionne sa “chaîne de confiance” ?

Secure Boot est un mécanisme d’UEFI qui n’autorise le chargement, au démarrage, que de composants considérés comme fiables (bootloaders, gestionnaires de démarrage, etc.). Cette confiance repose sur des signatures numériques : l’UEFI vérifie que chaque binaire est signé par une autorité approuvée et qu’il n’est pas explicitement blacklisté. Si la signature n’est pas reconnue ou si le composant est révoqué, l’exécution est bloquée avant même que l’OS ne démarre. L’objectif est d’empêcher l’injection de code très tôt dans le boot, là où l’antivirus et la plupart des protections Windows ne sont pas encore actifs.

Qu’est-ce qu’un “shim” dans le démarrage Secure Boot, et pourquoi est-il critique pour Linux (et parfois exploitable sur Windows) ?

Un shim est un petit chargeur intermédiaire, souvent utilisé par Linux, qui sert de “pont” entre Secure Boot et le reste de la chaîne de démarrage (par exemple GRUB2 puis le noyau). Il est typiquement signé avec un certificat largement reconnu par les firmwares PC, ce qui permet de démarrer même quand la distribution ne dispose pas d’une signature directement approuvée par l’UEFI. Le problème, c’est qu’un shim vulnérable et toujours accepté devient un point d’entrée : sa signature “valide” peut suffire à faire exécuter un code détourné au tout début du boot. Avec des droits suffisants, un attaquant peut déposer ce shim sur la partition de démarrage et s’en servir pour amorcer une chaîne de chargement malveillante.

Qu’est-ce que la DBX (base de révocation Secure Boot) et pourquoi la date d’expiration d’un certificat ne suffit pas à bloquer un ancien bootloader ?

La DBX est la liste de révocation utilisée par Secure Boot pour refuser certains certificats ou binaires UEFI identifiés comme dangereux, même s’ils sont correctement signés. En pratique, ajouter une empreinte (hash) ou un certificat dans la DBX revient à “retirer la confiance” à des composants précis, au niveau firmware. La date d’expiration d’un certificat ne garantit pas le blocage, car Secure Boot peut continuer à accepter des binaires déjà signés tant qu’ils ne sont pas explicitement révoqués. C’est pour ça qu’une mise à jour Windows/firmware qui met à jour la DBX est cruciale : elle neutralise des bootloaders historiques qui resteraient autrement utilisables pour contourner la protection.