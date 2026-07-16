brice_wernet

Alors c’est un progrès, ça fait beau sur le papier, mais il faut se méfier de plusieurs choses dans ces projets.

Le premier, c’est d’avoir trop confiance dans l’outil. Le second, c’est que certaines étapes humaines soient surchargées (pensez aux projets opensource et le fait que des failles déjà réparées sont annoncées par des IA … appliquez cela à leur signalement d’ampoule en panne)

On ajoute le problème de l’inadaptabilité de ces systèmes en cas de changement de règle, et enfin la possibilité de saturer des services en trouvant comment déclencher des faux positifs.

Le dernier est l’empoisonnement d’IA permettant de contourner les règles.

Ca paraît cool sur le papier, ça marche dans des pays qui n’ont pas beaucoup de règles.

Et pour rappel: en France, on a des outils du genre (chez France Travail, aux impôts …) mais ils restent assez supervisés.