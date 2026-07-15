Un administrateur peut désormais supprimer tout message publié dans les 24 heures précédentes au sein d'un groupe qu'il gère, quel qu'en soit l'expéditeur. Les autres membres du groupe sont alors informés si une telle manipulation a été effectuée. Cette fonction reste évidemment réservée aux conversations de groupe.

L'application relève également la limite du nombre de conversations épinglées, qui passe de quatre à dix. Pour mémoire, cette option permet de conserver certains échanges en tête de la liste des discussions, sans avoir à les rechercher parmi de longs fils de conversation.

Troisième changement : la mise en sourdine des participants pendant un appel de groupe, vocal ou vidéo. Lorsqu'un utilisateur met un autre participant en sourdine, celui-ci n'est plus entendu par l'ensemble des personnes présentes dans l'appel. Il peut réactiver son micro à tout moment. Cette option vise à limiter les bruits parasites dans les appels réunissant de nombreux interlocuteurs.

Ces ajouts ne modifient ni le chiffrement de bout en bout ni les autres principes de confidentialité de l'application. Le code source de l'application reste par ailleurs distribué sous licence libre sur GitHub.

En novembre 2024 Signal enrichissait déjà ses appels de groupe en s'inspirant de Zoom et de Google Meet. Ces nouvelles fonctionnalités s'adressent en priorité aux utilisateurs qui gèrent des groupes actifs ou nombreux, sans changement pour les conversations individuelles.