Plus léger, plus petit mais tout juste aussi rapide, Starlink vient d'annoncer son nouveau terminal V5. Succédant à la V4, il apporte quelques améliorations notables.
SpaceX propose désormais son nouveau terminal Starlink V5. Plus compact et plus léger que son prédécesseur, le modèle V4, il affiche également une consommation énergétique réduite. Son déploiement mondial est prévu dans les semaines ou mois à venir.
Un module fixe, pas conçu pour les déplacements
Dernièrement, certaines rumeurs laissaient penser que le Starlink V5 serait idéal pour les usages en déplacement. Il n'en est rien, il est à ne pas confondre avec le Starlink Mini, évoqué par SpaceX le mois dernier, lors de l'annonce du V5.
En effet, Starlink Mini propose des abonnements avec des forfaits de 100 Go ou en illimité, pour se déplacer un peu partout. Starlink à domicile en revanche, propose trois abonnements. Le premier, à 35€ par mois, propose jusqu'à 100 Mbit/s de débit, le second, à 45€ par mois, propose jusqu'à 200 Mbit/s.
Le petit dernier, le plus onéreux des trois, à 65€ par mois, propose un débit théorique doublé, montant à 400 Mbit/s.
Caractéristiques techniques : le duel V4 vs V5
Les caractéristiques des deux appareils sont différentes essentiellement en termes de dimensions. Aussi, la nouvelle version, si elle annonce des débits minimum un peu moins élevés, est nettement moins énergivore.
|Caractéristique
|Starlink V4
|Starlink V5
|Débit maximal (téléchargement)
|400+ Mbps
|375+ Mbps
|Dimensions
|594 × 383 × 39,7 mm
|384 × 306 × 34 mm
|Poids
|2,9 kg
|1,1 kg
|Consommation moyenne
|75 à 100 W
|35 à 50 W
|Compatibilité routeur
|Routeur 2, 3 et Mini
|Routeur 2, 3 et Mini
SpaceX précise que les débits réels varient selon l’abonnement souscrit, l’heure de la journée, la capacité du réseau et l’encombrement local. La légère baisse du débit maximal en téléchargement (375+ Mbit/s contre 400+ Mbit/s pour le V4) pourrait décevoir certains utilisateurs.
Le terminal V5 reste compatible avec les mêmes routeurs que son prédécesseur (modèles 2, 3 et Mini).