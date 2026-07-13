Vos données de sommeil, votre suivi de cycle menstruel, vos ordonnances, vos résultats d’analyses médicales : Samsung Health accumule depuis des années un portrait de santé extrêmement précis de ses utilisateurs. Depuis juillet 2026, la marque a décidé de valoriser cet actif pour entraîner ses modèles d’intelligence artificielle. En soi, ce n’est pas une surprise dans le secteur. Sauf que Samsung a opté pour une mécanique particulièrement agressive : refuser le consentement ne se traduit pas par une simple limitation de fonctionnalités, mais par la suppression des données déjà stockées sur les serveurs. Une pression difficile à justifier là où les données sont les plus intimes.