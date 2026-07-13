Quelques indiscrétions au sein des pilotes graphiques Radeon Adrenalin laissent à penser qu’AMD vise haut dans la génération d’images multiples.
Jusqu’à présent, la technologie dite de multi-frame generation est surtout associée à NVIDIA et son DLSS. Intel a toutefois déjà lancé le XeSS Multi-Frame Generation et tout porte à croire qu’AMD travaille à quelque chose de similaire pour ses cartes graphiques.
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Le Multi-Frame Generation attendu chez AMD
En avril dernier, déjà, une source avait évoqué les travaux d’AMD en matière de multi-frame generation, une technologie largement employée par NVIDIA sur ses GeForce et, plus récemment, par Intel sur ses Arc.
L’information était alors issue d’une mise à jour du kit SDK ADLX FidelityFX en version 1.5. Une mise à jour qui, non contente de mentionner la technologie de multi-frame generation, allait jusqu’à évoquer le ratio à sélectionner pour la génération des images. Nous n’avions pas d’autres éléments, mais on peut dire que cela mettait la puce à l’oreille.
Les choses vont aujourd’hui encore un peu plus loin avec, cette fois, une fuite issue directement des pilotes graphiques Radeon Adrenalin d’AMD. Ce sont les créateurs du logiciel RadeonTuner lequel permet d’accéder à de très nombreux paramètres des pilotes AMD que la firme ne rend pas toujours visibles.
Une technologie pas encore fonctionnelle
C’est exactement ce dont il est question avec la découverte de deux profils baptisés MfgOverride et MfgRatio. Des profils enfouis dans le code source des pilotes graphiques et, donc, rendus apparents par RadeonTuner.
Attention, apparents ne veut pas dire fonctionnels. Et c’est justement le cas avec ces deux profils. Le second semble effectivement permettre de choisir parmi huit valeurs de 1x à 8x pour la multi-frame generation, mais l’option ne mène à rien de probant. Nos confrères du site VideoCardz expliquent que les essais conduits n’ont pas permis de rendre la technologie fonctionnelle.
Les tests ont été conduits sur une Radeon RX 9060 XT (carte RDNA 4) avec de nombreux jeux comme Crimson Desert, Death Stranding 2, Forza Horizon 6, Pragmata et Resident Evil 9. Même en activant l’option Show Experimental Settings de RadeonTuner qui permet d’afficher le MfgOverride et le MfgRatio, cela n’a rien donné sur les jeux évoqués.
Dumbie, l’auteur de RadeonTuner, n’est pas surpris : « AMD ajoute parfois des options de configuration aux pilotes qui laissent entrevoir des fonctionnalités à venir, sans pour autant implémenter la fonctionnalité elle-même (le code nécessaire à son fonctionnement), plusieurs mois avant la sortie officielle, comme c'est le cas ici avec MFG. »
Alors qu’AMD a déjà évoqué son travail autour de FSR Diamond – sa prochaine génération d’upscaling basée sur l’IA –, les indices récoltés par RadeonTuner soulignent la variabilité des essais conduits par AMD. Viser ainsi le MFG 8x n'est pas une mince affaire : au-delà du nombre d’images par seconde, cela pose des questions de latence et de qualité visuelle.