En avril dernier, déjà, une source avait évoqué les travaux d’AMD en matière de multi-frame generation, une technologie largement employée par NVIDIA sur ses GeForce et, plus récemment, par Intel sur ses Arc.

L’information était alors issue d’une mise à jour du kit SDK ADLX FidelityFX en version 1.5. Une mise à jour qui, non contente de mentionner la technologie de multi-frame generation, allait jusqu’à évoquer le ratio à sélectionner pour la génération des images. Nous n’avions pas d’autres éléments, mais on peut dire que cela mettait la puce à l’oreille.

Les choses vont aujourd’hui encore un peu plus loin avec, cette fois, une fuite issue directement des pilotes graphiques Radeon Adrenalin d’AMD. Ce sont les créateurs du logiciel RadeonTuner lequel permet d’accéder à de très nombreux paramètres des pilotes AMD que la firme ne rend pas toujours visibles.