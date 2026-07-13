Le cadre réglementaire impose justification et proportionnalité, autrement dit prouver que le dispositif de surveillance sert un vrai besoin, sans en faire plus que nécessaire. Avant d'installer quoi que ce soit, l'employeur doit donc se poser les bonnes questions : à quoi va servir précisément cet outil, et quels risques fait-il peser sur les droits des salariés ? Il doit aussi vérifier qu'il n'existe pas de solution moins intrusive pour arriver au même résultat, un peu comme on choisirait la caméra la moins gênante plutôt que la plus puissante. Cela l'oblige à déterminer quelles données sont vraiment utiles, combien de temps les garder, et qui, dans l'entreprise, a le droit d'y accéder. Une chose est sûre, une surveillance permanente et continue du personnel est, par principe, jugée excessive par la CNIL.